Nog een pompoen nodig voor Halloween? Hier zijn ze te halen

Boer Jan is het slachtoffer van zijn eigen succes. Zijn pompoenen groeien zo goed, dat supermarkten ze niet willen. Ze zijn namelijk te groot. Daar zit Jan dan, met 50.000 kilogram biologische pompoenen. Reden voor hem om een kickstarter te beginnen, al kun je ook langsgaan om ze zelf op te halen (niet per se allemaal hoor). Handig voor Halloween.

Halloween

Het voordeel aan grote pompoenen is dat ze ideaal zijn om een Jack O Lantern van te maken: een pompoen met een grimas eruitgesneden. De inhoud kun je perfect gebruiken om soep mee te maken of iets anders lekkers, terwijl je meteen iets sfeervols hebt om bij de deur neer te zetten, al dan niet met een waxinelichtje erin. Boer Jan Overesch in Raalte heeft nog wel een pompoen voor je: op zijn veld ligt 50.000 kilo pompoen klaar die de supermarkten niet willen. Die willen pompoenen van 700 gram tot 1,4 kilo, terwijl die van Jan inmiddels de 1,8 en soms zelfs 2,5 kilogram hebben bereikt.

Het gaat om feloranje hokkaido-pompoenen die zowel leuk zijn om te zien als lekker zijn om te eten. Het is een vrij nieuw ras voor de boer, die stomverbaasd is dat het zo hard groeit. No Waste Army komt in actie om de boer te helpen. Die actie houdt een crowdfundingcampagne in en pompoenenraapdagen op het land. Alles om maar te zorgen dat de pompoenen bij de voedselbank terechtkomen of op een andere manier niet in de afvalbak terechtkomen.