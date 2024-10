Happy Halloween: de leukste posts en inhakers

AI

AI speelt natuurlijk ook met Halloween een grote rol. Je kunt er zulke mooie dingen mee maken, dat we het een welkome toevoeging vinden. Kijk de onderstaande kat eens gaan, don’t try this at home met je eigen kat, tenzij er AI bij komt kijken.

Jack Skellingdrone

In het verlengde daarvan is er een discussie over of iets AI is of echt. Naast de Burj Khalifa zou er een droneshow zijn met een gigantisch skelet. Wij denken AI, maar dan nog: het ziet er alsnog erg indrukwekkend uit.

Baas boven baas

Vind jij jezelf al heel wat met je grote harige HEMA-spin en je pompoen voor de deur? Er is, zeker in Amerika, altijd veel gekte als het om Halloweendecoratie gaat. We vragen ons bijvoorbeeld af hoe deze mensen hun huis nog binnenkomen:

Of is dat toch deze?

Het is niet alleen indrukwekkend qua lichtjes die allemaal werken, ook qua timing: dit huis staat gelukkig in de VS, want je zal er maar naast wonen: horror. Gelukkig voor ons is het gewoon volop genieten van het spektakel:

Gewoon een kat nemen

Aan de andere kant hoeft Halloween-decoratie helemaal niet duur te zijn. Heb je een zwarte kat, dan ben je er al. Helemaal als ie zo avontuurlijk is als deze:

Halloweenhond

Een hond is ook een leuke prop tijdens Halloween (en natuurlijk elke dag een plezier om in huis te mogen hebben). Deze husky is samen emt zijn baasje een spook, een heks, een cowboy, een skelet, zelfs Chuckie en nog van alles tussendoor. Leuke mirror challenge!

Zet je kind in

Je kunt ook je kind inzetten als ideale Halloweendecoratie. Deze vader heeft het helemaal begrepen: