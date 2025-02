5 leuke Valentijnsdates voor mensen die van tech houden

4. Ga naar een museum

Naast die audiovisuele ervaringen die we net noemden, zijn we in Nederland ook dichtbezaaid met musea. Een aanrader is bijvoorbeeld de Space Expo in Noordwijk, waar je meer leert over onder andere het werk van ESA, het Europese ruimteprogramma. Daarnaast is Geofort ook een tof museum dat er heel cool uitziet en veel wetenschappelijke en technologie-onderwerpen bevat.

5. Captain America: Brave New World kijken in de bios

Heb je geen gigantisch budget voor een date, of ben je heel verlegen? Ook dan kun je op date: neem hem of haar mee naar de bioscoop. Je kunt daar onder andere kijken naar Captain America: Brave New World, een actie-sci-fi-film over Marvel-superhelden. Het belooft een enorm over de top-film te zijn met natuurlijk dat indrukwekkende techie pak van Falcon euh Captain America als paradepaardje. De film wordt niet enorm goed beoordeeld, maar Marvel-fans (en dat zijn er genoeg) zullen zich er sowieso wel mee vermaken.