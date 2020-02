Zuid-Koreaanse film Parasite grote winnaar bij de Oscars

Vannacht zijn de belangrijkste filmprijzen van Hollywood weer uitgereikt. De Academy Awards (Oscars) 2020 kende een aantal verrassende winnaars. In januari worden jaarlijks de Golden Globes uitgereikt en die geven vaak een goede voorspelling van de Oscar-winnaars. Dat gaat dit jaar toch wat minder op. Zo waren de films 1917 en Once Upon A Time In Hollywood de grote winnaars bij de Golden Globes. De Zuid-Koreaanse film Parasite bleek vannacht toch wel de grote, en verrassende, winnaar.

Moments after winning Best Picture, cast and filmmakers from @ParasiteMovie stop by the #Oscars Thank You Cam. pic.twitter.com/ckyhJkvIFD — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Parasite verrassende winnaar De Zuid-Koreaanse film Parasite is dus de verrassende grote winnaar bij de Oscars. Het is voor het eerst dat een buitenlands gesproken film de prijs voor beste film (Best Picture) in de wacht sleept. De film draait nu nog op veel plekken in de Nederlandse bioscopen. Het verhaal gaat over een arme familie, die in een kleine woning leeft zonder luxe of Wi-Fi. De kinderen van het gezin besluiten een diploma te vervalsen om zo een van de zoons aan een goede baan te helpen. Dat lukt en al snel zorgt zoon Ki-woo ervoor dat de rest van de familie ook een baan krijgt bij de rijke familie waar hij voor werkt. Ondertussen moeten zij net doen of ze elkaar niet kennen, wat heel lastig blijkt. Parasite was genomineerd voor de volgende 4 Oscars en wist deze allemaal te winnen: Beste film

Beste internationale film

Beste regisseur ( Bong Joon-ho)

Bong Joon-ho) Beste originele scenario (Bong Joon-ho, Han Jin-won )

Geen Oscars voor The Irishman We mogen The Irishman van regisseur Martin Scorsese toch wel de verliezer van de Oscars noemen. De Netflix-productie was namelijk maar liefst 10 keer genomineerd, maar wist geen enkele prijs binnen te slepen. In de categorie van Beste Mannelijke Bijrol waren zelfs Joe Pesci en Al Pacino genomineerd. Bard Pitt kaapte die prijs voor de neus van deze heren weg. Hoewel The Irishman het op Netflix heel goed heeft gedaan, was er ook de nodige kritiek op de film. Zo zou de film wat saai en langdradig zijn en zit er behoorlijk wat geweld in.

Belangrijkste winnaars van een Oscar op een rij Verrassende winnaars en grote verliezers dus tijdens de uitreiking van de Academy Awards. De Oscars voor beste acteur en actrice gingen naar Joaquin Phoenix en Renée Zellweger. Joaquin was drie keer eerder genomineerd voor deze prijs en wist het beeldje nu eindelijk te winnen voor zijn rol in kaskraker Joker. Dit zijn de belangrijkste winnaars op een rij: Beste film - Parasite Beste actrice - Renée Zellweger (Judy) Beste acteur - Joaquin Phoenix (Joker) Beste regisseur - Bong Joon-ho (Parasite) Beste originele lied - "(I'm Gonna) Love Me Again" (Rocketman) Beste originele filmmuziek - Joker Beste vrouwelijke bijrol - Laura Dern (Marriage Story) Beste mannelijke bijrol - Brad Pitt (Once Upon a Time... In Hollywood) Beste internationale film - Parasite Beste camerawerk - 1917 Beste visuele effecten - 1917

