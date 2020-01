Dit moet weten voor je naar de film 1917 gaat

Het was het jaar waarin de levensverwachting van Amerikanen rond de vijftig jaar lag, waarin Lord Fisher in een brief aan Winston Churchill voor het eerst de term OMG gebruikte en waarin de Spaanse Griep veel levens opeiste. Maar het was ook het jaar waarin een van de meest heldhaftige missies uit de Eerste Wereldoorlog plaatsvond en daarover is een film gemaakt: 1917. Dit moet je weten voor je naar 1917 gaat.



1917 door Sam Mendes

De regisseur van 1917 is Sam Mendes, die je kent van onder andere American Beauty, Road to Perdition en Skyfall. Het is een heel persoonlijk project voor hem, want zijn eigen grootvader vocht in die oorlog. Hij heette Alfred H Mendes en had de taak om boodschappen over te brengen naar het front. De regisseur doet geen uitspraken over wat zijn opa zoal is overkomen en wat we daarvan terugzien in de film. De twee hoofdrolspelers zijn ook niet op hem gebaseerd.

Het verhaal in 1917 is fictie: het is niet echt gebeurd, maar de tijdlijnen en de plaatsen kloppen wel zo ongeveer. Ook andere details zijn zo accuraat mogelijk, mede dankzij de aanstelling van militaire adviseurs tijdens het maken van de film. Van de geweren tot zelfs de gespjes van kleding en tassen: alles is gecheckt en past helemaal in de materialen die in die tijd werden gebruikt.

Sam maakte de film samen met cinematograaf Roger Deakins (Blade Runner 2049) die flink zijn stempel drukte op het project. Hij weet wat mooi is om te zien en hij gaat tot het uiterste om elk shot zo mooi te maken, dat je het kan uitprinten en met gemak als kunst aan de muur kan hangen.