Zo ziet Doctor Doom eruit in de nieuwe Avengers-films

Tijdens de Walt Disney Marketing Expo in Shanghai werd er al iets meer ge-expo-sed van hoe Robert Downey Jr.’s Doctor Doom eruit komt te zien. We zien onder andere een afbeelding waarop de schurk te zien is, maar interessanter nog is de lasershow waarin het personage de hoofdrol heeft.

Doctor Doom

We zien de schurk uit de Marvel-comics in deze lasershow onder andere plaatsnemen op zijn troon, naast dat hij zijn krachten toont. Ook zien we de lasers de logo’s maken van X-Men, Fantastic Four, Black Panther en The Avengers.

We hebben verder nog niet zoveel van Doctor Doom gezien: we weten dat het Robert Downey Jr. is en er was een post-credits scene na The Fantastic Four: First Steps waarin hij werd geteaset. Dit is het eerste waarmee Disney weer komt, al is het wat low-key natuurlijk, op een marketingconferentie.

