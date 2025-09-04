Zo maak je een korte clip op Netflix met Moment knippen

Netflix heeft Wednesday seizoen 2 – deel 2 gelanceerd en daarmee komt het niet alleen met meer van die heerlijke goth-serie, maar ook met een nieuwe mogelijkheid: je kunt highlight-clips maken. Je kiest zelf van wanneer tot wanneer de clip moet duren en dan kun je het later nog eens kijken of met vrienden delen.
Het is ook al beschikbaar in Nederland. Het enige wat je hoeft te doen is zorgen dat je de nieuwste versie van de Netflix-app op je toestel hebt draaien. Vervolgens start je met het afspelen van een aflevering van een serie (of met een film) en je zal onder de afspeelbalk naast opties zoals snelheid, afleveringen, audio en ondertiteling en volgende aflevering, een nieuwe optie zien: Knippen. Tik daarop.
Vervolgens kom je in het Moment knippen-scherm waar je net als bij het monteren van een video als het ware de filmrol ziet van wat zich afspeelt, met daarbovenop een rechtoekig blok. Het begint met een groen blokje en eindigt met een rood blokje, wat betekent dat je highlight bij groen begint en bij rood ophoudt. Je kunt die twee blokken verschuiven om zo precies het juiste stukje uit de serie te halen.
Aan de rechter- en linkerkant zie je bovendien ook nog op welke minuut het dan begint en op welke minuut het stopt. Meer is het niet, je kunt er geen video’s of voice-overs aan toevoegen. Je kunt het Opslaan via de knop linksboven en dan krijg je de optie om het moment te delen via sociale media.
Wil je het alleen opslaan, dan kun je rechtsboven op Overslaan tikken en wordt het fragment sowieso in je Mijn Netflix-gedeelte opgeslagen. Daar kun je het terugzien wanneer je maar wil. Wel is het onduidelijk wat er gebeurt wanneer een bepaalde film of serie offline gaat en hoe lang je de opslagen highlights uberhaupt kunt blijven bekijken. In ieder geval staan de fragmenten onder Momenten die je hebt opgeslagen in Mijn Netflix en staat er verder geen houdbaarheidsdatum bij. Wel kun je het fragment ook vanuit daar delen.
Het kan overigens met alles wat op Netflix staat, dus ook een HBO-productie als Sex and the City. Dat kan wel eens voor een flinke nieuwe stroom aan memes gaan zorgen dus. En nu weet jij hoe je daar ook aan kunt meedoen. Knipze!