Zo maak je een korte clip op Netflix met Moment knippen

Netflix heeft Wednesday seizoen 2 – deel 2 gelanceerd en daarmee komt het niet alleen met meer van die heerlijke goth-serie, maar ook met een nieuwe mogelijkheid: je kunt highlight-clips maken. Je kiest zelf van wanneer tot wanneer de clip moet duren en dan kun je het later nog eens kijken of met vrienden delen.

Moment knippen op Netflix

Het is ook al beschikbaar in Nederland. Het enige wat je hoeft te doen is zorgen dat je de nieuwste versie van de Netflix-app op je toestel hebt draaien. Vervolgens start je met het afspelen van een aflevering van een serie (of met een film) en je zal onder de afspeelbalk naast opties zoals snelheid, afleveringen, audio en ondertiteling en volgende aflevering, een nieuwe optie zien: Knippen. Tik daarop.

Vervolgens kom je in het Moment knippen-scherm waar je net als bij het monteren van een video als het ware de filmrol ziet van wat zich afspeelt, met daarbovenop een rechtoekig blok. Het begint met een groen blokje en eindigt met een rood blokje, wat betekent dat je highlight bij groen begint en bij rood ophoudt. Je kunt die twee blokken verschuiven om zo precies het juiste stukje uit de serie te halen.