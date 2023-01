Zillion is het betere, Belgische antwoord op Dirty Lines

Amerika heeft The Wolf of Wall Street, Nederland heeft Dirty Lines en België? Dat heeft Zillion. Deze film uit 2022 vertelt het waargebeurde verhaal van Frank Verstraeten, een zakenman die eigenlijk een soort computernerd was, maar de wereld van nachtclubs inrolde. En hard ook. In deze film zie je zijn rise en zijn fall. En je krijgt zelfs een glimpje van de echte man zelf te zien.

Frank Verstraeten

We kunnen dit natuurlijk niet anders beginnen als een soort Jambers: “Vandaag de dag is hij een teruggetrokken persoon met een bedrijf in led-verlichting, maar vroeger, vroeger gaf Frank Verstraeten tot in de vroege uurtjes seksfeesten” Het is geen grap, het is de realiteit. Er was een tijd dat Frank regelmatig in het zwembad dook dat hij middenin zijn woonkamer had laten bouwen, als hij tenminste niet druk bezig was met ruzie maken met zijn cokeverslaafde vriendin.

In Zillion zie je de optekening. Hoe kwam deze man die gewoon iets in de ict deed terecht in het bruisende nachtleven dat Antwerpen kent? Deze Belgisch-Nederlandse film doet meteen denken aan Dirty Lines, de Netflix-serie die in april 2022 verscheen. Dat verhaal draaide om sekslijnen en leven als een koning, Zillion draait om seksfeesten en leven als een koning. Maar: beide verhalen hebben dezelfde plaaggeesten. De Belastingdienst, het criminele circuit, de grootheidswaan en natuurlijk.. de liefde.