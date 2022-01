Ziggo stopt met meeste HBO-series

We weten inmiddels al even dat HBO Max (EINDELIJK) naar Nederland komt, maar we weten nog niet wanneer precies. Toch was het voor Ziggo Movies & Series aanleiding om met ingang van het nieuwe jaar een groot deel van het HBO-aanbod van de streamingdienst te knikkeren. Juist die kwalitatief goede series van HBO vormden het hoogtepunt van het aanbod. Abonnees klagen steen en been op Twitter. En terecht, want er is niet echt over gecommuniceerd. Ja, als je toevallig op de site van Ziggo zat misschien. Maar laten we eerlijk zijn: je wil hier gewoon over geïnformeerd worden door Ziggo zelf, toch?





Ziggo Movies & Series vernieuwt aanbod met verouderd aanbod

Onder de noemer 'Ziggo Movies & Series compleet vernieuwd', stond in december wel een bericht op de site. We missen in de titel wel 'we kappen met de meeste HBO-series'. Ze proberen het nog in een mooi jasje te verkopen door te zeggen: "Van sommige topseries heb je jaren kunnen genieten, want wie kent er niet de iconische HBO-series Band of Brothers of The Sopranos? Het is tijd voor een frisse wind door je pakket!".

Het wordt zelfs nog fraaier, want in de volgende alinea schrijven ze 'normaal gesproken houden we een voorjaarsschoonmaak, maar speciaal voor jou halen we deze winter al flink de bezem door ons aanbod'. Het compleet vernieuwde bestaat uit het cancellen van de meeste HBO-series en het toevoegen van het internationale aanbod van ViacomCBS. Dat klinkt leuk, maar het heeft lang niet zulke topseries als HBO. Bovendien is een groot deel van aanbod nogal verouderd. Californication is bijvoorbeeld zeker een toptitel, maar al in 2014 (!) gestopt.





Een klein aantal HBO-series nog tijdelijk te zien

Je kunt nu al niet meer kijken naar een aantal grote HBO-producties zoals Game of Thrones, The Wire en The Sopranos. Een aantal andere films en series staan er nu nog wel op. Maar Ziggo schrijft ook 'vanaf januari nog tijdelijk te bekijken', dus deze zullen waarschijnlijk op termijn gaan verdwijnen. Wat je nu nog wel kunt zien: Succession seizoen 3, The White Lotus, The Nevers, Mare of Easttown en Insecure seizoen 5.





HBO Max kost straks € 8,99 per maand

Het wordt een interessant jaar in 'streamingland'. Alle aanbod versnippert steeds verder. Want wie naar die steengoede HBO-series wil blijven kijken komt straks niet onder nóg een abonnement uit. Á € 8,99 per maand. Helaas weten we nog niet wanneer we dit ook echt kunnen afsluiten, want daarover heeft HBO nog niets naar buiten gebracht.

Voor Ziggo betekent dit in ieder geval dat het aanbod vooralsnog steeds minder aantrekkelijk wordt. Formule 1 kijken kan er ook al niet meer (deze rechten gaan naar Viaplay) en het verdwijnen van de HBO-series is echt een domper voor de streamingdienst, waar verder weinig bijzonders te zien is.