Wie is de Mol? S25 – Afl 5: De juiste concentratie

Onhandige gebaren

Terug naar die boekjes: 4 van de 7 overgebleven kandidaten hebben een boekje, de anderen niet. Vier kandidaten moeten onthouden hoe de danseressen staan en de bewegingen die ze deden. De kandidaten tekenen driftig mee. Wajong-tempel, de tempel met de vele gezichten, in 4 minuten moeten de kandidaten ontdekken hoeveel gezichten er precies op de tempel te zien zijn.Uiteindelijk moeten de andere kandidaten de dans ook leren.

Vervolgens moet de groep die de dansposes moesten natekenen nog meer dansposes bekijken en een foto maken van een bekende danseres van een schilderij. Het gaat Roos uiteindelijk te snel, Sam vond dat hij het op orde had, Stijn klaagde vooral dat Roos de tempel in ging in plaats van aan de buitenkant keek. Nou ja, bij de anderen gaat het niet veel beter: Nora haakt compleet af want ze vindt het dansen te moeilijk. Vervolgens verpest Sophie een opdracht waarbij de kandidaten in een soort yogapose moesten staan, en dat is erg bijzonder voor iemand die juist yoga doet.

Gelukkig kan ze vervolgens Angelina Jolie als Lara Croft in Tomb Raider nadoen in een foto-opdracht waar Stijn erg blij van wordt. Weinig spannends daar, maar toen moesten ze natuurlijk naar het theater voor het optreden. In het Apsara theater stond het allemaal te gebeuren: het optreden van Bridget en Maaike. Er zou 2000 euro in de pot komen als alle bewegingen goed gingen, maar 2 dansbewegingen waren niet goed: 8 wel, dus dat is best knap. Konden de andere twee de dansbewegingen benoemen, dan kwam er alsnog 500 euro bij: Riped Fruit en Beauty leken niet helemaal lekker te gaan en dat is helaas fout. Het waren Riped Fruit en Flowerbud.