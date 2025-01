Wie is de Mol? S25 – Afl 4: De juiste manier van praten

Opdracht 1: Tunnelvisie

En door. Rik vertelt iets over de aloude vraag hoe je nou toch een leugenaar kunt herkennen. Stress meten met een leugendetector bijvoorbeeld. Klap hem maar open: drie kandidaten mogen onderworpen worden aan een leugendetectortest. Leuk, want zo komen kandidaten dichterbij het antwoord. Minder leuk, want wat als je als kandidaat aan de leugendetector moet?

Maaike moest in de leugendetector, net als Roos en Sam. Ray en Sophie werden de interviewers. Ray is daar dol op: kon hij mooi zien wie er eerlijk of leugenachtig gedrag vertoonde. Roos en Maaike heeft hij op de shortlist, dus hij is in zijn nopjes. De anderen moeten bedenken hoeveel vragen er gesteld mogen worden, in een spookhuis. Bridget sterft er een beetje van.

Opvallend genoeg wordt er muziek van Stranger Things gebruikt bij de spookhuisintroductie, waar wordt uitgelegd dat mensen geld kunnen verdienen. 5 knoppen, die lichten op, als je binnen 1 minuut de knop indrukt, dan verdien je 250 euro per knop voor de pot, plus een vraag die kon worden gesteld aan de mensen aan de leugendetector. Maar Sophie en Ray mochten ook vragen uitkiezen. De vraag Ben jij de Mol kost wel 500 euro.

Roos is geweldig in haar leugendetector-test: ze zegt eigenlijk nooit meteen ja of nee, ze kwam met hele verhalen. Ray zei het mooi: “Het geluid dat ze maakt, wordt altijd overstemd door de ruis die eromheen zit.” Uiteindelijk is er 250 euro verdiend, want we hadden een stel angsthazen in het spookhuis.