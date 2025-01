Wie is de Mol? S25 – Afl 3: De juiste manier van zien

Opdracht 2: Wie van de 3?

De groep gaat naar een andere stad, over de Mekong-rivier, naar een prachtig regenwoud bij Siem Reap. Dat heeft de cameracrew geweldig in beeld gebracht. Maar na een fijne overnachting blijkt dat Sophie, Ray en Stijn missen. Die zijn ondertussen heel ergens anders, namelijk op het vliegveld om Wie van de 3 te spelen. De Mol moet het onduidelijk maken wie de waarheid spreekt: dit is een nieuw concept, dat we Rik aan de Mol tips horen geven per telefoon. Ze komen alledrie toch ineens bij het ontbijt zitten, maar ze mochten niet praten. Er zijn drie verhalen, waarvan er 1 is gelogen. Wie heeft er op een verlaten vliegveld geslapen? Helemaal zoals het programma Wie van de 3 vroeger ging: geweldig.

Sam sprong er als onderzoeksjournalist bovenop. Ray zou hebben geslapen op een transportband, maar als hem wordt gevraagd waarom herhaalt hij simpelweg dat ie gewoon op een transportband heeft geslapen. Heel vreemd. Sophie snapt de vraag die Nora stelt niet. Wederom mollig van Sophie. Nora heeft een black-out en roept alleen nog Rayrayrayrayrayray. Uiteindelijk blijkt Stijn echter het liegebeest te zijn. Twee jokers voor Stijn. Sophie blijkt geslapen te hebben op een prachtig luxe resort. Bizar dus, dat Ray die zo overdreven deed juist wel op de bagageband lag.

Maar er is een twist! Ray heeft de beelden gezien van zichzelf toen Rik hem vertelde dat hij niet de Mol was (zegt hij..) en hij weet bij aflevering 7 meer, zegt hij. Rik blijft ondertussen de Mol inlichten door te zeggen dat de test begint en dat die, Mol, anders gaat dan normaal. Vervolgens zien we hoe hecht het bondje van Bridget en Stijn werkelijk is (of was..). Sowieso valt Bridget erg op deze aflevering. Ze is heel aanwezig, veel aan het woord en is een heel fanatieke kandidaat. Geen Mol, toch?