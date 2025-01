Wie is de Mol? S25 – Afl 2: Het juiste motief

In deze nieuwe aflevering gaat er eindelijk iemand vertrekken, want we zijn nu toch wel benieuwd hoe we steeds dichterbij de Mol gaan komen. We vragen ons allemaal af hoe het is voor de Mol, die dit seizoen niet van tevoren wist dat hij/zij de Mol was. Dat heeft hij/zij pas in de eerste aflevering geleerd. Eens kijken of dat invloed heeft op deze tweede aflevering…

Lichaamstaal

We moeten weer in tuktuks en de kandidaten moeten letters maken door middel van een panoramafoto. Stupa, tempel: elk team deed zijn best om de woorden goed in beeld te brengen. Die foto’s moesten vervolgens naar andere teams worden gestuurd en die moesten raden welk woord er werd gespeld met de lijven van de andere deelnemers.