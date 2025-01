Wie is de Mol? S25 – Afl 1: Een rein geweten

‘Wil je ver komen in dit spel van leugen en waarheid…’ Yes, we zitten in een nieuw seizoen van Wie is de Mol? We zijn in het prachtige Cambodja en we beginnen met een inzegening waarbij alle kandidaten een rood bandje omkrijgen. Maar dan gaat het spel al snel beginnen.

Karakteristiek

De kandidaten moeten allemaal op een vaste plek staan, waarna Rik van de Westelaken ze voorbijloopt. Hij fluistert iets in Bridgets oor. ‘Je maakt kans op een joker’ lijkt hij tegen elke kandidaat te zeggen. Maar is dat ook zo? Of sprak hij inderdaad iets langer tegen Teun? Als groep moeten er 5 kandidaten worden aangewezen waarvan wordt gedacht dat ze kans maken op een joker. Doen ze dat goed, dan is de kandidaat de joker kwijt. Is de kandidaat niet in aanmerking voor een joker, dan is er 1000 euro uit de pot.