Dit zijn alle kandidaten van Wie is de Mol? seizoen 25

Wie is de Mol? seizoen 25 gaat bijna van start en de kandidaten zijn vandaag bekend gemaakt. Het einde van het jaar is in zicht, maar er zijn niet alleen dingen om op terug te kijken: ook iets om naar uit te kijken dus. Wie doen er allemaal mee aan het nieuwe seizoen van Wie is de Mol?

Wie is de Mol?

Wie is de Mol? komt terug en wel op zaterdag 4 januari om 20:30 uur op NPO1. Presentator is voor de achtste keer Rik van de Westelaken en de locatie is Cambodja. Het gezelschap start in de hoofdstad van dat land: Phnom Penh. Hoewel, het seizoen schijnt te beginnen met een onverwachte wending, dus het kan nog alle kanten op. Zelfs de Mol staat volgens AvroTros voor een gigantische uitdaging door die wending. Kan de Mol andere kandidaten verleiden om ook Mol te worden? Is er een tweede Mol, waar al zo lang over wordt gespeculeerd? Kan de Mol nog wisselen? Kan de Mol WEL naar huis? Misschien kijken we te veel televisie, maar als het om de Mol gaat, is nu eenmaal alles verdacht en alles een optie.

Kandidaten Wie is de Mol? seizoen 25

De kandidaten zijn bekendgemaakt en bovenaan dit artikel zie je het gezelschap op hun bekende Mol-plaat, waaruit steeds weer iemand verdwijnt als er een afvaller is. Dit zijn de kandidaten dit jaar:

Gabriel ‘Wildebras’ Martina (influencer)

Bridget Maasland (presentatrice)

Maaike Martens (actrice)

Nora Akachar (presentatrice)

Ray Klaassens (spreker/ex-commando)

Sam Hagens (journalist)

Sophie Frankenmolen (presentatrice)

Roos Moggré (journalist)

Stijn de Vries (schrijver)

Teun Luijkx (acteur)

Wie is de Mol? is te zien vanaf zaterdag 4 januari om 20:30 uur op NPO1.

Beeld: AvroTros