Ray Klaassens: “Als je in een werksleur zit, heb je niet aan de knoppen gedraaid”

Je hebt een deejay in je hoofd. Dat stelt Ray Klaassens, bekend van Kamp van Koningsbrugge. In het programma moeten mensen flink afzien om zo zichzelf te leren kennen en te verbeteren. In het kader van de LOGIworkdays van Logitech kwam deze ex-commando het publiek iets bijbrengen over mindset.

Ray Klaassens

Logitech nodigde hem uit omdat het naar eigen zeggen zelf wel producten biedt om je fysiek comfortabel door je werkdag heen te helpen, maar er natuurlijk ook een mentaal aspect is waardoor je misschien toch wat oncomfortabel bent om 5 uur. Reden voor een recharge en die brengt Ray Klaassens. Hij schreef een boek, Groeipijn, maar is vooral bekend van zijn optreden in Kamp van Koningsbrugge, waarin hij laat zien dat hij leiderschap heel serieus neemt.

Hij legt uit dat wanneer je in een werksleur zit, er eigenlijk iets raars gebeurt. Je weet prima wat je moet doen om eruit te komen, maar het is lastig om dat op te brengen. Het is ook heel makkelijk excuusjes verzinnen natuurlijk. Klaassens zegt dat het eigenlijk maar om een ding gaat: eigenaarschap. Bij de commando’s moet je wel: je moet onder de radar blijven, je hebt niemand die het probleem voor je gaat oplossen en niemand om op terug te vallen.

Commando achter de computer

Klinkt natuurlijk erg ver van je bed, zo’n commando-leven. Toch geeft Ray een tip die je ook kunt toepassen in je kantoorbaan of je baan bij de bakker. Je moet leren veerkracht te hebben, en vooral: het vermogen om van ‘moeten’ naar ‘willen’ te gaan. Als je in moeten blijft hangen, dan wordt het allemaal erg moeilijk.

Om te illustreren hoe je het moet aanpakken gaf Klaassens een voorbeeld uit de praktijk. Hij schetste de situatie van zijn eigen verleden. Het is afzien, je eet amper, je slaapt amper en je zit compleet aan de grond, maar dat is juist bewust. Je kunt minder goed nadenken, je maakt meer fouten, maar je bent vooral volledig op jezelf aangewezen. Je levert een strijd in je brein: je moet dingen, en het is heel makkelijk om dan te gaan klagen over allerlei factoren die niet direct met jou te maken hebben. Daar kom je echter maar moeilijk uit. Je moet zoeken naar relativering en acceptatie, stelt Klaassens.

Excuzen weg, eigenaarschap aan

Maar als je dan zo aan het ploeteren bent en je bent helemaal alleen, je moet nog naar je team lopen/zwemmen/kruipen, en je vindt een reep chocolade in je zak. Wat dan? Ook dan gaat je brein allerlei excuusjes bedenken, uitwegen: de reep snel zelf opeten, want je hebt het harder nodig of als je het hebt gegeten dan heb je meer energie om anderen te helpen. Maar je kunt het ook met de anderen delen, die in hetzelfde pakket zitten als jij en het ook hard nodig hebben.

Je leert van moeilijke situaties en dit is er een. Het is een menselijk zwakte om eerst voor jezelf te kiezen, maar door die reep te delen laat je zien: ik sterf hier voor jou als het misgaat. Je smeedt een band en dat doe je met mensen waarvan je denkt dat die het ook andersom zouden doen. Of die het tenminste na jouw barmhartige actie eerder zullen kopiëren.

Inside Out

Uiteindelijk is mindset net als de emoties in de film Inside Out, die vanuit het centrum in je hoofd werken. Als je daar zo ligt in de modder in je legerpak, of als je thuis achter je computer zit en het wordt écht moeilijk. Toon je dan karakter? Als er zoveel angst is, zeg dan tegen jezelf dat jij nu controle gaat nemen.

Jij hebt een mechanisme waarmee je een situatie kunt repareren en die kun je trainen, zo blijkt. Je hoeft daarvoor niet per se bij de commando’s te gaan, als je maar een sterke mindset meeneemt naar kantoor. Zit je in die werksleur, gaan je gedachten in een soort ellendige cirkels, zoek dan een uitdaging op, zodat je het jezelf moeilijk kunt maken. Dan leer je en dan groei je: vraag maar aan Klaassens, of kijk naar Kamp van Koningsbrugge.