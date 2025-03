Wie is de Mol? S25 – Afl 10: En de mol is…

Hier is hij dan, de ontknoping van iets waar we inmiddels al twee maanden achteraan jagen: Wie is de Mol? De uitslag is binnen en als je die nog niet wil weten, lees dan niet verder.

Dit is de Mol seizoen 25

De Mol uit seizoen 25 is geen verrassing helaas, het is Stijn. Stijn werd al naar voren geschoven toen iemand de vervormde audiofragmenten die steeds aan het begin van de aflevering werden uitgezonden eens terugvormde: Stijn zou het zijn. Wij dachten op basis van de antwoorden nog dat het een vrouw was, maar het was toch echt die jongen van de koffiereclame: Stijn de Vries.

We kunnen je nu in geuren en kleuren vertellen welke mol-acties deze bijzondere Mol van dit seizoen heeft uitgevoerd, maar dat kan hij natuurlijk veel beter zelf vertellen: