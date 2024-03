Wie is de Mol S24 - Finale: wie is uiteindelijk De Mol?

Het was weer een mooie reis die we als kijker met de kandidaten van Wie is de Mol? hebben meegemaakt. Mexico natuurlijk, maar ook de reis die we elke week weer doormaakten met het ontdekken wie dan toch De Mol is. Er zijn nog drie mensen over: een Mol, een winnaar en een verliezer. Anna, Fons en Rosario. Zo vlak voor de finale is dit wie er het meest verdacht wordt: Anna met 49 procent van de stemmen. Daarna Rosario met 29 procent, gevolgd door Fons met 22 procent.

Anna het meest verdacht

Anna wordt door veel mensen al vanaf het begin verdacht, mede doordat mensen haar dachten te herkennen in de eerste aflevering waarbij de Mol op een Dia de Muertos-feest elke kandidaat een hand gaf (zie tweet hieronder). Maar Fons heeft ook wel een aantal Mol-acties gehad. Is het Rosario (wat de schrijver van dit stuk denkt), dan is het een wat subtielere Mol geweest dit jaar. Rian denkt Fons, Kees denkt Fons (en lag er zelfs wakker van) en Tooske denkt Fons. Spannend, want de kijkers vinden dat de minst waarschijnlijke mol... We gaan onder de Anna-tweet onthullen wie het is, dus als je dat nog niet wil weten kun je nu nog stoppen met lezen.