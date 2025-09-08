08.09.2025
Entertainment

Wie is de Mol jubileumseizoen speelt zich af in dit Europese land

By: Laura Jenny

Gezellig op reis met oude bekenden. Het klinkt leuk, maar het jubileumseizoen Wie is de Mol? maakt het ook een grote opgave immers zitten mensen volop te liegen en is er een Mol die ze het leven zuur maakt. Avrotros heeft vandaag meer onthuld van het nieuwe seizoen, dat ook al bijna te zien is: vanaf zaterdag 1 november.

Jubileumseizoen Wie is de Mol?

We dachten al dat dit extra seizoen zou bestaan uit oude bekenden, want in tegenstelling tot Wie is de Mol in Belgie (waar het ook vandaan komt), zijn we in Nederland altijd vooral dol op (semi-) bekende Nederlanders in plaats van volledig onbekende mensen. In het nieuwe seizoen gaan de deelnemers naar Portugal en is er weer een iemand de Mol die vooral veel moet verpesten voor de groep. In acht afleveringen die van 1 november tot en met 20 december te zien zijn, gaan we zien hoe de kandidaten het ervan afbrengen, onder leiding van presentator Rik van de Westelaken.

Ook goed om te weten: het 26ste seizoen Wie is de Mol? start vervolgens niet in de eerste week van januari: door de Olympische Spelen komt het programma vervolgens pas op 28 februari terug. Maar goed, daar denken we nog niet aan: eerst volop genieten van dit jubileumseizoen met zijn slimme montage en ongetwijfeld weer spannende ontknoping.

 

Bron: Avrotros

 

