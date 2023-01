​Wie is de Mol aflevering 4: hints en leukste tweets

Vorige week hebben we afscheid genomen van Sander. Hij was niet enorm aanwezig in het spel en hij werd niet veel verdacht. Helaas krijgt hij niet de kans om terug te keren in het spel, maar dat geldt wel voor de persoon die afvalt in aflevering 4: Weglopen. Dat later, nu eerst de Wie is de Mol? tweets en tips die mensen de afgelopen week deelden.

Heeft Ranomi meer geluk? Zeker. "Zo zongen ze in koor, 300 euro!" zingt ze als ze succesvol het einde haalt. Maar ja, daarna is Soy, die het heel seizoen al mollenstreken uithaalt. Hij schrikt als hij zich realiseert dat er geen geld meer te vinden is en rent zo het spel uit. Er kon 2000 euro verdiend worden met de opdracht. 15 pakbonnen waren er, 13 zijn er gevonden. Alleen Ranomi bracht 300 euro in de pot, waardoor deze op 8.350 euro komt te staan.

Daniël, de eerste kandidaat die het doolhof inging, viel meteen uit. Vervolgens heeft Nabil een walkie-talkie die uitstaat, maar hij kon wel 450 euro aan pakbonnen meenemen. Jurre ging snel, maar hij was af en nam in zijn 'val' de 450 euro mee waar Nabil naar eigen zeggen zo hard voor had gewerkt. Anke gaat vervolgens gillend door het doolfhof, waarna ze de 'knuffel des doods' krijgt van de vijand. Annick is de volgende. Even lijkt het alsof ze eruit gaat zonder iets, toen ging ze terug, pakte ze geld, en kwam er als een ware horrorfilm een vijand op haar af. Keihard gillend gaat Annick af.

De eerste opdracht vindt plaats in Ceres, een belangrijke plaats voor de Zuid-Afrikaanse fruitteelt. Hier moeten de kandidaten in een doolhof op zoek naar pakbonnen. Het is echter een soort betoverd doolhof: er bewegen deuren, waardoor de route steeds veranderd. De drones die in een eerdere aflevering nog de vijand waren, zijn nu vriend: ze geven kandidaten de kans om elakar te helpen.

Uiteindelijk komt het telefoontje van Annick te laat. Het kistje is opengemaakt, door Jurre. Verontwaardiging, wanhoop en misschien een beetje boosheid. 0 euro voor de pot. Er wordt nog even nabesproken waarin ze vragen aan elkaar stelden. "Wist je hoeveel tijd we hadden?" Annick wordt het vuur aan de schenen gelegd. "Hoezo ga je jezelf eerst voorstellen?" Iets wat inderdaad erg opvallend was. Schreeuw gewoon meteen: maak het kistje niet open! Nou ja, de test de dan maar.

De twee moeten badeendjes vissen waar allemaal cijfers opstaan. Daniël denkt dat het coördinaten zijn om Francois locatie te vinden. Nu moeten we zeggen, dit is wel echt een opdracht voor Daniël, want naar eigen zeggen had Annick daar zelf nooit uitgekomen. Vervolgens gaat de band lek van de eend. Het lijkt erop dat Jurreb bij de band stond, maar zou Nabil dat niet hebben gezien. Nabil blijft als een drill instructor zeggen dat ze gewoon doormoeten. Maar het is natuurlijk wel heel erg verdacht, al is het misschien nog verdachter dat niemand iets heeft gezien..

Vier mensen die zin hebben in een fysieke opdracht moeten zich verenigen, maar er mogen ook mensen thuisblijven. Daniël en Annick zeggen meteen dat hij thuis wil blijven, wat de andere kandidaten verdacht vinden. In het badeend-spel bij een wijngaard moeten de kandidaten een 3 meter hoge badeend naar de top van de berg duwen. Ze verdienen 3.000 euro als ze bij de top aankomen. Er is echter ook een kistje met een envelop met een vraagteken. Maken ze die envelop open, dan krijgen ze niks. Aan Daniël en Annick om met Francois de piloot in zijn vliegtuig die hint te geven. Echter moeten Annick en Daniël eerst Francois vinden en die zoektocht begint bij het zwembad.

De test

20 vragen over de identiteit van de Mol, het is weer zover. Maar ja, we hebben waarschijnlijk nog steeds jokers die kunnen worden ingezet, dus gaat wel de eerlijke verliezer naar huis? Het is met de badeenden wel heel duidelijk het plan van het programma om je te laten denken dat Ranomi de Mol is, maar is dat niet veel te voor de hand liggend? Jurre voelt zich tijdens de test een 'ongelooflijke oenemeloen'. Betekent het dat hij naar huis moet?

Het vreemde is dat de kandidaten niet direct te horen krijgen wie er afvalt. De kandidaten gaan lekker de volgende dag in en moeten dan allemaal indidivueel bij Rik op gesprek komen. Daarbij vertelt hij dat mensen hun scherm zien in het bijzijn van de anderen. De anderen zien niet het scherm, maar wel de reactie. Het doet denken aan de eerste opdracht uit het programma: de telefoontjes waarbij de kandidaten zouden horen dat ze de Mol waren, of toch kandidaat. Rik raadt ze aan om een pokerface te houden.

Dat is echter niet het enige. We gaan namelijk voor het eerst fysiek geld zien. Iedereen krijgt een koffer en moet hierover onderhandelen. De kandidaat met de op een-na-slechtste testresultaten moet eruit. Het kan dus zijn dat je een groen scherm hebt. Die persoon neemt ook meteen het geld mee. Aangezien het het geld uit de pot is, staat er heel wat op het spel.

Er zijn verhitte discussies bij de onderhandeling en we zijn blij dat AvroTros voor deze manier van werken heeft gekozen. Het was namelijk tot nu toe ene redelijk braaf seizoen. Het zet de spanning aan, het zet de kandidaten op scherp en eindelijk gaat het wat meer over vertrouwen en wie toch de Mol is, in plaats van over spelletjes doen en kwajongenstreken uithalen. Vooral toen iedereen uiteindelijk maar een koffertje pakte, kreeg Ranomi ineens veel inzichten, zegt ze in de confessional. Anke is het op een gegeven moment helemaal zat, zo lijkt het. Ze wordt streng en bepalend, maar mensen gaan er maar gewoon in mee.

Uiteindelijk is het Annick die het veld moet ruimen. Veel kijkers vinden het lullig: hoezo moet iemand naar huis die eigenlijk gewoon een groen scherm had? Het blijkt uiteindelijk namelijk wel zo te zijn dat de persoon met het hoogste koffertje een rood scherm had. Wij dachten een rood schijnsel op Daniels gezicht te zien toen hij zijn scherm zag. Hij, Soy en Nabil hebben allemaal veel geld in de koffer. Eén van hen had dus eigenlijk moeten vertrekken, maar nu is het Annick die vertrekt. De andere kandidaten zijn duidelijk aangeslagen, terwijl Annick afkeurend zegt dat er duidelijk een spelletje wordt gespeeld.

De kandidaten met de hoogste bedragen in hun koffer moeten mee: Nabil en Soy. Opvallend dat het ineens om de twee hoogste bedragen gaat, in plaats van de drie. Die koffers zijn nu het speelgeld geworden. In de volgende aflevering gaan ze een soort vossenjacht doen en stappen ze een spookhuis in. Tot volgende week!