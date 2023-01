Wie is de Mol aflevering 3: de leukste tweets en hints

Vorige week hebben we genoten van aflevering 2 van Wie is de Mol , waarin er overduidelijk mollenstreken werden uitgehaald. Froukje is eruit, Sarah is eruit, en nu? In deze nieuwe aflevering genaamd spelbreker blijven we nog even in Kaapstad. Daar zijn nog drie opdrachten te doen, inclusief de eerste jokers. Altijd verleidelijk, maar is het ook verstandig?

Uiteindelijk blijken de kandidaten alle stations te hebben gevonden: 2.500 euro voor de pot! Later hebben Annick en Soy een momentje samen. Soy zou het niet oke vinden als Anke de Mol is. Anke blijkt ook te hebben aangegeven dat ze graag de Mol zou willen zijn. Sander en Nabil praten liever over voetbal. Ondertussen onthult Annick dat ze het het ergst zou vinden als Nabil de Mol was.

Soy wil liever alles overleggen, maar de anderen, waaronder Nabil, die racen liever weg. "Moeten we niet opsplitsen in twee groepen?" wordt er geroepen door een wanhopige Soy, maar het is aan dovemansoren gericht. Daniël vindt dat ze als één groep moeten gaan. Maar hoe het ook zij: het is wel handig om bij te houden hoeveel stations je al hebt gehad. Anke roept dat er al zeven zijn geweest, maar klopt dat wel?

Etherdiscipline is heel belangrijk in de eerste opdracht. Hierbij moeten de kandidaten op quads rijden in de duinen van Atlantis. Een prachtig gebied op 40 minuten rijden van Kaapstad waar je heuvels vindt van wel 40 meter hoog. De kandidaten moeten eerst het terrein verkennen, op zoek naar geld. Vervolgens zijn er 7 stations waarbij aangegeven staat wie er tegelijkertijd op knoppen moeten drukken. Maar: elk station mag maar 1 keer gebruikt worden. Er is 2.500 euro te verdienen in dit spel.

Opdracht 2: Per Definitie

In het Centre for the Book komen de kandidaten samen voor de tweede opdracht. Daar zijn de jokers te verdienen. Twee stuks, schoon aan de haak. Ranomi wil ze. Rik legt uit dat Zuid-Afrika veel talen kent en dat de meest gesproken taal Afrikaans is. Een taal die op Nederlands lijkt, waardoor de kandidaten in duo's in deze opdracht een Afrikaans woord te zien krijgen en in een soort poker-achtig spel moeten zorgen dat ze het goede antwoord geven en niet een antwoord kiezen dat door een ander duo is bedacht. Er is 2.000 euro voor de pot te verdienen, maar dus ook 2 jokers (als duo's het vaakst het door dat duo bedachte antwoord kiezen)...

Ze moeten antwoorden geven op vragen over wat een glansgans is: is het een vliegtuig, of is het een model? Helaas, iedereen heeft het fout: het is een beroemdheid. Geen geld in de pot. Suurstofdiffies, is dat roken, senioren? Yes, het is senioren en dat is zowaar door een duo goed geraden: 50 euro in de pot. Blerkas, is dat een geitenhok, telefoon, een jukebox? Het laatste: het is een jukebox. Twee keer 50 euro in de pot, yes!

Het gaat zo nog wel even door, NPO kiest ook voor een snelle montage. Tot het laatste woord: molafspraak. Een spraakmakend woord in een serie is deze. Het heeft een leuke betekenis, het is een blind date. Zou de Mol al veel blind dates hebben gehad in dit programma? Jurre en Annick verdienen uiteindelijk allebei een joker, in de pot gaat 750 euro, wat het totaal van de pot op 8.050 euro zet.