Wie is de Mol? 25 jaar – Afl 2: Port en porto’s in Porto

“Waar is Nathan?” Iedereen vindt het ingewikkeld dat Nathan niet bij het ontbijt is verschenen. Sahil vraagt zich zelfs af of Nathan niet iemand in bed heeft bezocht vannacht. “Ik heb alle verdiepingen afgezocht,” zegt Anne-Marie Jung. Het komt om de een of andere reden wat gemaakt over, maar er wordt verder geen aandacht aan besteed.
Lang hoeven we niet op Nathan te wachten, want die zit gewoon klaar achter het stuur van de bus om zijn medekandidaten naar hun port-opdracht te brengen. En daar zit een epische zet in van de makers van Wie is de Mol?, want niemand minder dan ‘Etherdiscipline-expert’ Ellie Lust zit erbij om in Porto met een porto over port te praten met de kandidaten.
Ondertussen hebben wij aan het begin van deze aflevering gezien dat het aanbod dat Rik heeft voor Nathan, alles te maken heeft met meer informatie krijgen om zo beter de Mol te kunnen ontmaskeren. Dat komt wel met een prijs, maar Nathan besluit het te doen. Opvallend aan dat eerste stuk is dat Rik zegt: “Nathan, jij bent dus de mol”, maar hij vervolgens zegt dat hij aanwijzigen kan krijgen die ‘de mol’ ook krijgt.
Het wordt duidelijk dat hij een mol is omdat hij voorkennis kan krijgen, niet omdat hij de Mol is. Hoewel, kan alsnog natuurlijk: dit programma heeft vaker trucjes met ons uitgehaald. Hij koos voor voorkennis, en dat betekent dat er 1.500 euro van het prijzengeld af is gegaan. Was dat wel zo verstandig? Later in de aflevering wordt dat duidelijk, namelijk bij deze Port(o)-opdracht waarin de ene groep vooral met zware vaten aan de slag moet, terwijl de andere groep lekker port staat te pimpelen. Zonder verder te veel te spoilen, deze port-opdracht mislukt op meerdere niveaus en er gaat uiteindelijk een schamele 200 euro de pot in.
De volgende opdracht begint wederom met Anne-Marie die weer iets zegt wat simpelweg een beetje raar klinkt, namelijk dat ze kwamen aanrijden bij een pand dat haar wel bekend voorkwam, want het was een schoolgebouw. Opmerkelijk hoe ze het zegt, en weet niet iedereen wat een schoolgebouw is? Vreemd. In ieder geval is zij en van de vier kandidaten die als vrijwilliger een proefwerk gaat maken, terwijl de andere vijf kandidaten proefjes doen in een scheikundelokaal.
Erg leuk om ze als gestoorde professoren bezig te zien, en natuurlijk intrigerend dat er steeds maar twee mensen kunnen afspreken in de gang om antwoorden door te geven. Er worden dingen op armen geschreven, er is een tikkende tijdklok in de vorm van de schoolbel, enzovoort. Deze opdracht gaat een stuk beter: 2.000 euro in de pot, waarbij opvalt dat Jurre zichzelf als penningmeester naar voren schuift, maar er nog wel even bij zegt dat hij eigenlijk helemaal niet kan rekenen.
De test is even anders dan anders, want de kandidaten zitten naast elkaar de test te maken, die na 15 vragen wordt afgeblazen. Wie nu een rood scherm krijgt, heeft volgens Rik op de vraag ‘Is de Mol een man of een vrouw?’ aangegeven ‘man’. Zegt dat dan dat de Mol geen man is? Nee. In ieder geval besluit de groep het ook bij de vijftien vragen te houden, en niet door te gaan tot 20 vragen. Het voordeel is dat daarmee nog eens 1.500 euro de pot ingaat. Als Jurre daar tenminste goed op let..
Afscheid nemen we deze aflevering van Richard Groenendijk en dat is om meerdere redenen balen. Ten eerste geeft hij wat meer sjeu aan de gekke situaties waarin de kandidaten terechtkomen en ten tweede leek hij ons een leuke Mol. Maar mocht dat nog niet duidelijk zijn, wij zitten inmiddels volledig op Anne-Marie, die misschien gewoon een andere manier van communiceren heeft, maar zich wat ons betreft daarmee wel erg verdacht maakt. We zijn er in ieder geval niet alleen in…
Beeldbron: AVROTROS