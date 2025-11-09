Wie is de Mol? 25 jaar – Afl 2: Port en porto’s in Porto

“Waar is Nathan?” Iedereen vindt het ingewikkeld dat Nathan niet bij het ontbijt is verschenen. Sahil vraagt zich zelfs af of Nathan niet iemand in bed heeft bezocht vannacht. “Ik heb alle verdiepingen afgezocht,” zegt Anne-Marie Jung. Het komt om de een of andere reden wat gemaakt over, maar er wordt verder geen aandacht aan besteed.

Port(o)

Lang hoeven we niet op Nathan te wachten, want die zit gewoon klaar achter het stuur van de bus om zijn medekandidaten naar hun port-opdracht te brengen. En daar zit een epische zet in van de makers van Wie is de Mol?, want niemand minder dan ‘Etherdiscipline-expert’ Ellie Lust zit erbij om in Porto met een porto over port te praten met de kandidaten.

Ondertussen hebben wij aan het begin van deze aflevering gezien dat het aanbod dat Rik heeft voor Nathan, alles te maken heeft met meer informatie krijgen om zo beter de Mol te kunnen ontmaskeren. Dat komt wel met een prijs, maar Nathan besluit het te doen. Opvallend aan dat eerste stuk is dat Rik zegt: “Nathan, jij bent dus de mol”, maar hij vervolgens zegt dat hij aanwijzigen kan krijgen die ‘de mol’ ook krijgt.

Het wordt duidelijk dat hij een mol is omdat hij voorkennis kan krijgen, niet omdat hij de Mol is. Hoewel, kan alsnog natuurlijk: dit programma heeft vaker trucjes met ons uitgehaald. Hij koos voor voorkennis, en dat betekent dat er 1.500 euro van het prijzengeld af is gegaan. Was dat wel zo verstandig? Later in de aflevering wordt dat duidelijk, namelijk bij deze Port(o)-opdracht waarin de ene groep vooral met zware vaten aan de slag moet, terwijl de andere groep lekker port staat te pimpelen. Zonder verder te veel te spoilen, deze port-opdracht mislukt op meerdere niveaus en er gaat uiteindelijk een schamele 200 euro de pot in.