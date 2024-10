Western Nightmares in Slagharen: maakt je heel zelfbewust

Western Nightmares in Slagharen

Het is indrukwekkend hoe die hele groep griezels bij elkaar al meteen zo’n overwicht heeft. Ze drukken hun stempel op de sfeer, kijken intimiderend rond en blijven geweldig in hun rol. Iets dat waarschijnlijk niet altijd even makkelijk is. Zeventig acteurs zijn er aanwezig om het je zo moeilijk mogelijk te maken. Sommigen lopen gewoon op de straat (een Scare Zone), anderen zijn te vinden in drie walkthroughs die je het best als een soort spookhuizen kunt omschrijven. Er is er een met een soort trailerpark, een in een villa en een met een boerderijthema. Leuk gevonden, en dat is ook hoe de personages erbij lopen: als boeren, cowboys, enzovoort.

Wat het zo onaangenaam maakt is natuurlijk voor iedereen anders: de een wordt alleen al van een blik bang, een ander gaat slecht op de plotselinge herrie die de monsters maken. Voor sommigen is alleen al het donker en het onverwachte heftig. In ieder geval doen de acteurs er alles aan om je te willen laten hopen dat het spookhuis snel voorbij is. Bij sommige spookhuizen moet je door allerlei lappen lopen, bij een ander zitten er heel veel bochtjes in waar dan ineens een griezel in de hoek staat en bij weer een andere wordt er hard op allerlei stalen dingen geslagen waardoor je je een cowboyhoedje en een sjaaltje schrikt. Je bent je ineens heel bewust van jezelf: ook als je niet zo snel schrikt, dan voel je je toch behoorlijk ongemakkelijk. Dan doen ze goed! Wat ook helpt is dat mensen per groepje naar binnen gaan, dus je hebt een heel persoonlijke ervaring, in plaats van dat je kunt ‘leunen’ op de aanwezigheid van grote drommen mensen.