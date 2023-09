De T van themapark: Hoe Nederlandse pretparken blijven innoveren

Nederland is een klein land, maar toch stikt het er van de pretparken. Je hebt natuurlijk de koning der pretparken, Efteling, maar ook Duinrell, Slagharen, Hellendoorn en Walibi zijn volwaardige pretparken die de moeite waard zijn om te bezoeken. Misschien ben je er al eens geweest, 10 jaar geleden, en staat je dat nog goed bij, maar dan nog is het de moeite om nu weer te gaan. Nederlandse pretparken investeren de laatste jaren vrij veel. Een niet zozeer alleen in achtbanen en attracties, maar vooral de beleving van het park.

Duinrell - Amsterdamse Grachten Duinrell is daar het beste voorbeeld van, omdat het deze week zijn nieuwste attractie heeft geopend: De Oude Lijnbaan. Het is een soort oldtimer waarin je kunt plaatsnemen en met 6 km per uur 219 meter kunt afleggen. Elke oltimer heeft weer een ander thema. Echter is dat niet het meest spannend: er zit namelijk een heel ervaringsgebied omheen genaamd ‘de Amsterdamse Grachten’, waar je een façade ziet van de Nederlandse hoofdstad. Duinrell doet dat niet alleen voor de Nederlandse gasten: het wil zich juist wat meer focussen op de internationale bezoekers.

Efteling - Danse Macabre Datzelfde geldt voor Efteling, dat in een vrij korte tijd enorm is geïnternationaliseerd. Het heeft bordjes in allerlei talen toegevoegd en je merkt dat het park ook wat meer opgepoetst lijkt. Daarnaast heeft het een publiekslieveling gesloten: het Spookslot is inmiddels enige tijd dicht, maar daarvoor komt een heel themagebied in de plaats: Huyverwoud, met als hoogtepunt de attractie Danse Macabre. Het moet in 2024 openen en Efteling belooft huiveringwekkende taferelen in zijn nieuwe attractie, naast horeca, souvenirwinkel en bijpassend entertainment in griezelstijl.

Walibi - Speed Zone - OFF ROAD en UNTAMED Walibi heeft een paar jaar geleden een vrij unieke achtbaan geopend, namelijk UNTAMED. Deze rit is een stalen, hybride achtbaan en daar zijn er niet veel van. Hybride betekent dat het zowel een gedeeltelijk stalen achtbaan is, maar ook gedeeltelijk hout. De vervanger van de Robin Hood heeft een topsnelheid van 92 kilometer per uur en ruim een kilometer lang en 5 inversies met een 270 graden dubbele inversiehoek, wat heel zeldzaam is. Dit jaar is er echter ook iets nieuws geopend in het pretpark, namelijk het familiegebied Speed Zone - OFF ROAD. Het bestaat onder andere uit een familie-achtbaan genaamd Eat my Dust en een ‘magic bike’-baan genaamd Wind Seekers. Ook hier is een heel themagebied gebouwd, al is Walibi daar doorgaans iets minder fanatiek en detaillistisch in als bijvoorbeeld een Duinrel of -en dat is ook wel de topper op dat gebied- de Efteling.