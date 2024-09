Wereld geschokt door uiterlijk van Wolf Man

Het personage, bedacht door Curt Siodmak, was in 1941 al in zijn eerste film te zien en de laatste keer was in 2010. Straks is dat 2025, want dat is wanneer Wolf Man van regisseur Leigh Whannell verschijnt. In een nieuwe teaser zien we Christopher Abbott als Blake, de man in in deze weerwolf veranderd. Julia Garner uit Ozark is aanwezig om de rol van zijn vrouw Charlotte te spelen. Toch best bizar als je geliefde ineens in een harig, maar niet schattig, diermensbeest verandert.

Wolf Man

In ieder geval lijken ze met Wolf Man terug te gaan naar de kern van de mens, een soort oerdier dat binnenin zit en er uit moet komen. En dat komt eruit op een vrij.. angstaanjagende manier. Dat wordt freaky in beeld gebracht, maar ook is het eindresultaat vrij eng, als we mogen afgaan op de ‘reveal’ tijdens Halloween Horror Nights. Het doet ons denken aan een bankmedewerker van Harry Potter die iets verkeerds heeft gegeten. Hij ziet er wel echt onaantrekkelijk uit: je kunt zeggen dat dat de bedoeling is, maar willen we daar wel anderhalf uur naar zitten te kijken straks in de bios?