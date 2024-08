AI krijgt de schuld van de neppe quotes in de Megalopolis-trailer

Dat er vorige week neppe quotes in de trailer van Megalopolis voorbij kwamen, is te wijten aan AI. De quotes zijn verzonnen door kunstmatige intelligentie, in plaats van dat ze echt uit de artikelen komen van de schrijvers wiens namen onder de quotes staan.

Megalopolis

Het gênante verhaal over de laatste trailer van de nieuwe Frances Coppola-film Megalopolis krijgt een staartje. Het verhaal is nog genanter dan werd gedacht. Niet alleen waren de quotes in de trailer verzonnen, maar ze waren ook niet eens door een mens bedacht. AI zit erachter.

De persoon die deze ‘quote-trailer’ maakte is inmiddels ontslagen, schrijft Deadline. Dat kon ook niet anders, al denken we dat er wel meer mensen in het marketingteam bij Lionsgate zich even goed achter de oren moeten krabben. Hoeveel mensen bekijken immers zo’n trailer voordat die wereldkundig wordt gemaakt? Het was niet de bedoeling om neppe quotes neer te zetten, maar AI zou het hebben gehalluniceerd.

The negative critic quotes of Francis Ford Coppola’s past movies in ‘MEGALOPOLIS’ are seemingly all fake. At least one quote has been found to be real but it is from a review of ‘BATMAN’ (Source: https://t.co/F4gH71NU7P) pic.twitter.com/FhwH5KvU9C — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 21, 2024

AI-quotes

Je zou denken dat naar AI wijzen wel een goede oplossing is voor dit beschamende probleem, maar eigenlijk maakt dit het alleen maar erger. Je quote mensen zonder dat je de quotes hebt gecheckt in de originele artikelen? Je vraagt blijkbaar ook niet aan deze mensen of je de quotes mag gebruiken, iets wat ook zeer zeldzaam is. Fout op fout op fout zijn gemaakt en hoewel er één aanstichter is, zijn er genoeg mensen om hem heen geweest die ook uiterst vreemde keuzes hebben gemaakt.

Dat je zelf de moeite niet doet om quotes uit originele recensies haalt is al tot daaraan toe, maar dat je de quotes ook niet checkt nadat AI ermee op de proppen komt, is ultieme luiheid. En domheid: iedereen weet dat AI er vaak lustig op los fantaseert. Kan het nog erger, horen we je denken? Ja hoor. De schrijvers van de recensies waren vaak helemaal niet negatief over de films. The Godfather kreeg juist enorm veel liefde en complimenten.

Door het stof

Lionsgate heeft dus ook heel terecht zijn excuses gemaakt. Het is enorm zonde voor een film waar verder juist veel positieve hype omheen is. Aan de andere kant zal deze flick het wel overleven om die reden: juist omdat onder andere The Godfather zo’n icoon is, overleeft Megalopolis deze gênante vertoning wel. Zeker als het zorgt dat het marketingteam het vanaf nu wel op de rit heeft.