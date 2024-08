Lionsgate moet trailer Megalopolis offline halen door leugens

Megalopolis

Het is op zich een leuke manier om je nieuwe film te promoten, zeker omdat de bekritiseerde films iconen zijn. Echter: dan moeten die quotes wel kloppen en dat was niet het geval. Wel jammer, want hierdoor lopen we een trailer mis van een film waar we al lang naar uitkijken. Hierboven zie je de betreffende trailer wel, maar het is de vraag of IGN hem offline moet halen of niet. Lionsgate heeft de eigen trailer wel al offline gehaald.

De officiële beschrijving van de film is: “Megalopolis is een Romeinse epische fabel die zich afspeelt in een denkbeeldig modern Amerika.De stad Nieuw Rome moet veranderen, wat leidt tot een conflict tussen Cesar Catilina (Adam Driver), een geniale kunstenaar die een sprong wil maken naar een utopische, idealistische toekomst, en zijn tegenstander, burgemeester Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), die vasthoudt aan een regressieve status quo, die hebzucht, speciale belangen en partijdige oorlogsvoering in stand houdt. Tussen hen in staat de socialite Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), de dochter van de burgemeester, wier liefde voor Cesar haar loyaliteiten heeft verdeeld en haar dwingt om te ontdekken wat ze echt gelooft dat de mensheid verdient.” Andere interessante castleden zijn Kathryn Hunter, Shia LaBeouf en Jon Voight.

Gelukkig hoeven we niet te lang te wachten op het eindresultaat: eind september draait Megalopolis in de bioscoop. En vooruit, hieronder dan toch nog een eerdere teaser: