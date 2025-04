Waarom Paulien Cornelisse een goede opvolger is van Maarten van Rossem

Leuke taalweetjes

Paulien is bekend van diverse dingen, maar de rode lijn is toch meestal wel dat ze zich verwondert over taal. Ze schreef er diverse boeken over en het toffe aan haar is dat ze niet gewoon uitlegt dat het niet rontonde maar rotonde is, maar ze probeert ook de culturele uitleg erachter te vinden. Ze zou dat natuurlijk breder kunnen trekken en dit ook op wat bredere feitjes en weetjes kunnen betrekken, iets wat we haar ongetwijfeld gaan zien doen in De Slimste Mens.

De perfecte leeftijd

Ze is 49 jaar en dat is een goede leeftijd. Ze is niet zo oud dat ze geen idee heeft wat de jeugd bezighoudt, ze is ook weer niet zo jong dat de geen notie heeft wat de generatie boven die van haar zoal ervaart. Ze kan dus met bijna alle generaties wel mee op dit moment en dat is fijn, want het quizprogramma is breed geliefd.