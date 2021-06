​Vijf redenen om de app van De Slimste Mens te spelen

De Slimste Mens hoor je natuurlijk tegen elkaar te spelen en dat kan. Er is een multiplayeroptie waarmee je online tegen andere mensen kunt spelen. Je kunt tegen vrienden strijden en tegen onbekenden, zodat er altijd wel iemand te vinden is om een potje tegen te De Slimste’n.

Even een ultrakorte uitleg: in de app van De Slimste Mens test je je kennis door 9 open vragen binnen 90 seconden juist te beantwoorden. Het is een beetje een open deur, maar de app van De Slimste Mens is heel leerzaam. Soms mis je er wat context bij, maar een snelle blik op Google geeft dan meer uitleg. Er komt zo’n enorm scala aan onderwerpen aan bod, dat er eigenlijk voor iedereen wel iets te leren valt. Probeer wat je hebt geleerd ook meteen aan iemand anders te vertellen, want dan onthoud je het het beste. Bovendien zijn er sinds kort allerlei nieuwe vragen bijgekomen, want de app is voorzien van een update.

De Slimste Mens is helaas even niet op de televisie, maar gelukkig kun je de gortdroge, goudeerlijke opmerkingen van Maarten van Rossum ook bekijken in Hier zijn de Van Rossums. Heb je echter behoefte aan trivia en wil je je brein uitdagen met de geweldige vragen uit De Slimste Mens, dan kun je hiervoor de app downloaden en spelen. We geven je vijf redenen om dat te doen.

Het is gratis

Hier kunnen we kort over zijn: deze app is gratis en dat geeft het een groot voordeel ten opzichte van andere apps. Met gratis bedoelen we ook echt gratis: je wordt niet in de val gelokt om allerlei dingen aan te schaffen. Zo past de app goed bij de basis van NPO (waar het programma ook te zien is) en is het extra leuk om het te spelen: iedereen is namelijk gelijk omdat niemand in de app nog wat extra’s kan kopen.

De app heeft een nieuw design

Het lijkt een klein beetje meer op Instagram nu, maar het is fijn om te zien dat De Slimste Mens-app er beter uitziet. Het is dankzij het nieuwe design makkelijker geworden om snel een nieuw spel te laden en

Je kunt er ook echt wat mee winnen

Sinds de update kun je bokalen winnen. Als je drie keer op een rijtje een multiplayergame wint, dan krijg je een bokaal. Heb je er veel, dan maak je kans om die maand Slimste van de Maand te worden en iets te winnen. Het voordeel is dat de bokalen elke maand weer worden gereset, waardoor het de moeite loont om het toch elke keer weer opnieuw te proberen.

Natuurlijk hopen we dat het programma weer snel van start gaat, nadat Rob van de Snollebollekes er in december met de eer vandoor ging. Op zich loopt het programma zo’n veertien weken per jaar, dus het duurt vast niet meer al te lang voor het weer los gaat met de geweldige Philip Freriks en Maarten van Rossum en hun wisselende kandidaten.

Beeldbron: klimkin