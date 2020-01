​Waarom je Netflix’ The Goop Lab beter niet te serieus kunt nemen

The Goop Lab with Gwyneth Paltrow bestaat uit zes afleveringen en draait vooral om bijzondere manieren om wellness te ervaren. Netflix wil lezers naar eigen zeggen door baanbrekende wellness-onderwerpen praten, zoals energiehelers en helderzienden. Dat Netflix verwacht dat je er open ingaat, bewijst wel het persmateriaal waarin Gwyneth Paltrow in een vagina-kunstwerk poseert.

Mocht de naam Goop nogal uit het niets lijken te komen: het is het bedrijf van de actrice. Het is een lifestylemerk dat begon met een nieuwsbrief en inmiddels is uitgegroeid tot webwinkel, retreat-organisator en een printmagazine. Het bedrijf heeft regelmatig de wetenschap op zijn dak, omdat de behandelingen meer new age zijn dan dat ze zijn gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Rechtszaken die niet altijd door Goop worden gewonnen, waardoor het op dit moment bijvoorbeeld vijf jaar niets mag claimen over welke gezondheidseffecten het gebruik van zijn producten zou hebben.

Seriously though. Can someone with video editing skills please make a mash-up between today's #gooplab and #newmutant trailers? They're pretty much the exact same thing. pic.twitter.com/ZWtacZn3SW

In the 21st Century, how can we still have such ill-conceived harmful pseudo science shows masquerading as cool "wellness" advice. I'd rather have taken my chances with medicine in the Dark Ages. #Netflix list this under fiction. #Goop -bye #GoopLab #GoopLabIsPoop

This is one G-Spot I do not wish to find. #goop #gooplab #netflix #goopneedssexed https://t.co/R1GfbynLoH

Toch lijkt de Netflix-serie ook niet één golf positivisme uit te stralen. Een paar commentaren van Gwyneth zijn: “Wat de f doe je met mensen?” en “We zijn hier eenmaal, één leven, hoe kunnen we dit echt uitmelken tot op het bot?” Of al die experimenten straks echt eerlijk onder de loep worden genomen, of dit toch een soort reclamepraatje is voor de wellness-industrie (waarbinnen Goop zelf wordt geschat op 250 miljoen dollar in waarde), dat weten we op 24 januari, wanneer The Goop Lab op Netflix verschijnt.

Hoe het ook zij, wees altijd voorzichtig als je dit soort nieuwe wellnessmethodes zelf probeert. Een vrouw is in 2018 overleden aan een bijensteektherapie die eerder werd aangeraden door Paltrow. Ook ging een deal om het fysieke blad van Goop bij uitgeverij Condé Nast onder te brengen niet door, omdat de uitgever per se feiten wilde checken. Wat de charmante Gwyneth of haar team dus ook mag ontdekken in The Goop Lab, dit is niet per se gecheckt op wetenschap of waarheid.