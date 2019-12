​Netflix groeit explosief in de regio Azië/Pacific

Het Amerikaanse streamingsplatform Netflix heeft in Azië/Pacific enorme vooruitgang geboekt qua omzet en abonnees, zo bleek maandag uit cijfers gedeponeerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Het is de eerste keer dat Netflix cijfers uit een overzeese markt openbaart.



Omzetgroei: 153%

Netflix realiseerde een omzetgroei van 153% in de regio, de kleinste markt voor het bedrijf. Er werd US $ 382 miljoen omgezet tussen Q3 2017 tot Q3 2019. Het aantal abonnees groeide in dezelfde periode met 148% tot 14,5 miljoen.

Ter vergelijking, in de VS en Canada realiseerde men “slechts” een omzetstijging van 57% in dezelfde periode, hoewel het de grootste markt blijft met een omzet van US $ 2,6 miljard. Het aantal abonnementen steeg met 18% tot 67,1 miljoen.

Netflix heeft last van nieuwe toetreders in de VS. Disney + en Apple TV + zijn inmiddels actief en HBO Max en Peacock maken zich op voor een entree.

Lokale content

Om de internationale activiteiten te ontplooien, koopt en creëert Netflix content in de taal van het land. Vooral in India werkt die strategie uitstekend. In 2018 lanceerde het de eerste “Netflix Originals” in Hindi. Met Sacred Games werden er volgens het rapport 1,2 miljoen abonnees vergaard.

In China omvat de strategie van Netflix het verkrijgen van rechten op shows in het Mandarijn en het produceren van originele content. Regelgevende instanties wierpen echter barrières op waardoor Netflix niet in China kon worden gelanceerd.

Videostreamingdiensten krijgen duidelijk meer aandacht in de regio Azië/Pacific. Er wordt verwacht dat streamingdiensten dit jaar US $ 27 miljard aan advertentie- en abonnementsgeld zullen genereren, een stijging van 24% ten opzichte van 2018.

Netflix doet het ook goed in Europa, het Midden-Oosten en Afrika met een omzetstijging van 105% tot US $ 1,4 miljard. Latijns-Amerika kende ondertussen een groei van 71% tot US $ 741 miljoen.