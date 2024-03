​Viaplay overweegt 4K-beeldkwaliteit voor Formule 1

Het Formule 1-seizoen is begonnen en de eerste race is altijd extra spannend: hoe gaan de vernieuwde wagens het doen? Abonnees van Viaplay aanschouwen dat allemaal in Full HD-kwaliteit: 1080p, maar dat kan in de toekomst veranderen. In positieve zin: Viaplay zou overwegen om de sport in 4K uit te zenden.



Formule 1-seizoen gestart

Viaplay had geen goede start van het Formule 1-seizoen. De eerste vrije training, die in verband met Islamitische traditie gisteren plaatsvond, werd niet goed uitgezonden omdat er een storing was. Kijkers klaagden steen en been: ze kregen foutmeldingen of verstoord beeld. Het voordeel is wel dat je sinds dit jaar gratis F1 TV Pro hebt met Viaplay en je je accounts met elkaar kunt linken.