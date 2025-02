Tof: Not Like Us van Kendrick Lamar is ideaal voor hartmassage

Reanimeren kun je leren

Vind je rap maar niks, maar is The Bee Gees is wat teveel van het goede, geen zorgen, er zijn meer nummers waarop je hartmassage kunt toepassen. Baile Inolvidable van Bad Bunny, Jolene van Dolly Parton, Please Please Please van Sabrina Carpenter en Can’t Stop The Feeling van Justin Timberlake. Nieuwsgierig welke nummers nog meer? Bekijk dan de Reanimatie 60 op Spotify. Maar, als je zelf een favoriet nummer hebt dat tussen de 100 en 120 beats per minuut is, dan is dat ook goed.

Er worden per jaar zo’n 7.000 tot 8.000 Nederlanders gereanimeerd. De gemiddelde leeftijd van de gereanimeerde is waarschijnlijk veel lager dan je zou denken: 66 jaar, waaronder vooral veel mannen: 70 tot 75 procent is man. Bij 50 procent van de gevallen komt het redelijk uit het niets: zij hebben nooit eerder hartklachten gehad.

Maar, heeft reanimeren echt zin? Zeker: van de 100 mensen die worden gereanimeerd overleven er 20 tot 25. 60 procent van de mensen zou wel weten hoe je moet reanimeren, maar dat kunnen er natuurlijk altijd beter meer zijn. Het Rode Kruis biedt cursussen aan, maar ook bij bijvoorbeeld BHV-training op je werk leer je het. Letterlijk en figuurlijk een goede life-skill om te hebben.