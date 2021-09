​Eindhoven heeft een dekkend netwerk voor hulp bij hartstilstand

Een supermarkt is trots als het een volledig land dekt met boodschappen bezorgen en een provider als het kan pronken met 5G in steeds meer steden (al heeft Ziggo meer om trots op te zijn). Eindhoven heeft ook een betekenisvolle ‘dekkingsmijlpaal’ bereikt. Het heeft als eerste stad in Nederland volledige dekking waar het gaat om hulp bij een hartstilstand.



BHV-cursus

Als je in je BHV-cursus leert reanimeren, dan hoop je altijd dat je het nooit hoeft te gebruiken. Aan de andere kant zal je heel blij zijn dat wanneer iemand in je buurt in nood is, je niet met lege handen aan de kant staat. Jij kan die persoon nog een kans bieden op leven. Daar mag je trots op zijn, want niet veel mensen willen of kunnen dat. Gelukkig wordt dit proces dankzij een AED wel makkelijker gemaakt.

Een AED is een apparaat dat je helpt bij de reanimatie. Hij geeft namelijk niet alleen de bekende stroomstoten (handen weg!), maar hij geeft je ook instructies, waardoor je in een noodsituatie weet wat je ook alweer moet doen. Wanneer iemand een hartstilstand heeft, is hij of zij zeker nog te redden door reanimatie. Sommige mensen leven gewoon verder alsof er niets is gebeurd. Toch moet je er ook rekening mee houden dat het een traumatisch proces is en dat er soms zwaargewonde mensen hulp nodig hebben. Dat maakt mensen die willen helpen nog grotere helden.