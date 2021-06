Leer reanimeren via Instagram: zo werkt dat!

Weet jij wat je moet doen wanneer iemand in je omgeving, of voor je neus op straat, een hartstilstand krijgt? Reanimatie kan levens redden, maar dan moet je wel weten hoe je dat doet. Afgelopen weekend zagen we door het onwel worden van de Deense voetballer Eriksen, weer eens hoe belangrijk reanimatie is. En om te leren reanimeren hoef je tegenwoordig geen dagenlange cursus te volgen. Je kunt dit ook via Instagram doen. Gemakkelijker kan bijna niet.

Het Rode Kruis leert je met een reanimatiegame de basics van het reanimeren. Ze leren jou wat je kunt doen als er geen hulpverleners in de buurt zijn. In het spel via Instagram laten ze zien welke handelingen je moet uitvoeren tijdens een reanimatie en op welke snelheid je dat moet doen. De game is heel basic en leuk om te volgen. Je vindt hem als highlight in de stories van het Rode Kruis op Instagram.

Uitgebreide reanimatiecursus

Nu we toch vertellen over reanimeren, willen we je graag meegeven dat een fysieke reanimatiecursus een mooi vervolg is op een Instagramcursus. De basiskennis heb je al, daarna kun je uitgebreid gaan oefenen. Op de website van de Hartstichting kun je zien waar je bij jou in de buurt de fysieke cursus kunt volgen. Deze cursus duurt vaak een halve dag. Daarna kun je je aanmelden als burgerhulpverlener bij HartslagNu. Je kunt dan worden opgeroepen om te komen reanimeren wanneer iemand in de buurt onwel is geworden.

HartslagNu

112 bellen als iemand een hartstilstand heeft gekregen is altijd een goede handeling. Maar het duurt wel even voordat de ambulance er is. De overlevingskans is het grootst als iemand binnen 6 minuten wordt gereanimeerd. Daarom zijn burgerhulpverleners die kennis hebben van reanimeren zo belangrijk. Je kunt het leven van iemand redden terwijl de ambulance onderweg is. Dit is trouwens helemaal geen verplichting als je een reanimatiecursus hebt gevolgd. Je bepaalt zelf of je je hier aanmeldt. Wanneer je dat doet, ontvang je per sms, app of telefonisch een oproep als iemand in je buurt een hartstilstand heeft. Meld je aan via de site.