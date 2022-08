​Thirteen Lives is de mustsee op Amazon Prime Video

Het is waargebeurd en de kans is groot dat je het nog weet: vier jaar geleden waren 12 voetbaljongens samen met hun coach in een grot vast komen te zitten, waarna ze moesten worden bevrijd door heldhaftige duikers. De hele wereld hield zijn adem in bij deze reddingsactie, die 17 dagen duurde. Nu is daar een film van gemaakt en die doet de reddingswerkers eer aan.

Hierdoor kon dus al vrij snel worden geconcludeerd dat ze in de grot vastzaten, maar: hoe krijg ze er weer uit? De hele situatie met de voetballers in de grot, en dan vooral de reddingsactie, wordt nog steeds gezien als een wonder. Allemaal overleefden ze het dankzij enorm veel moed van de reddingswerkers. Die kwamen namelijk het ene na het andere probleem tegen. Meer dan 10.000 vrijwilligers hielpen de redding uit te voeren. Niet alleen een fysieke uitdaging, maar ook een heel psychische uitdaging.

Ron Howard heeft een enorm creatief brein en dat is te merken in deze film, waarin onder andere Colin Farrell, Viggo Mortensen en Joel Edgerton te zien zijn. Ze vertolken het verhaal van het jeugdvoetbalteam dat op een mooie dag na een training op de fiets naar de grotten van Tham Luang Nang Non gaan. Eenmaal in de grotten, begint het te regenen. Dat zoveel kereltjes ineens niet thuiskomen, dat valt natuurlijk op. Zeker als hun fietsen allemaal netjes neergezet worden gevonden bij de ingang van de grot.

Hoewel een verfilming natuurlijk een stuk minder intens is dan wanneer er echt mensenlevens op het spel staan, was het filmen van Thirteen Lives geen makkelijke taak. Zo beleefde Viggo Mortensen een moment waarop hij tijdelijk niet meer kon ademhalen. Het was namelijk nogal claustrofobisch om de opnamen voor de film te maken.

Modder, stenen, glibberigheid: het wordt de mannen niet makkelijk gemaakt, er worden zelfs tunnels geboord om te zorgen dat het water kan weglopen, want het wegpompen lukt niet. Duiken was in het begin te onveilig. Pas als het stopt met regenen, dan kunnen de Thaise Navy Seals en grottenduikers uit onder andere Groot-Brittannië gaan werken aan het redden van de jongens.

Netflix als kaper op de kust

Hoewel de film enorm goed wordt ontvangen, is er ook kritiek. Zo zou niet het complete verhaal worden verteld. Zo mist er grondige informatie over de jongetjes zelf, die staatloos zijn en hierdoor geen recht hebben op hulp van de overheid. Dat kan echter ook te maken hebben met het feit dat Netflix werkt aan een serie over de jongens zelf (iets waarmee de jongens zo’n 70.000 euro per persoon zouden verdienen, wat heel veel is gezien het gemiddelde Thaise jaarsalaris ongeveer 4.000 euro is.

Daar heeft Howard niet mee te maken. Hij heeft het complete verhaal willen vertellen en dat doet hij goed. Hij is niet in de val gelopen om het verhaal enorm over te dramatiseren of helemaal Hollywood te maken. Het blijft heel ‘echt’ en dat is zeer indrukwekkend.

Thirteen Lives is nu te zien op Amazon Prime Video, de streamingdienst van Amazon.