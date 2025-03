The Last of Us seizoen 2-trailer komt met vlammenwerpers

Lights, camera, ACTION. Dat heeft de maker van de nieuwe trailer (en waarschijnlijk de maker van het hele seizoen) zich geen twee keer laten vertellen. In de nieuwe trailer voor The Last of Us seizoen 2 zien we besneeuwde nederzettingen, vlammenwerpers en natuurlijk Ellie. Maar vooral: veel overeenkomsten met de trailer van de game The Last of Us Part II.

The Last of Us seizoen 2

De spanningen tussen Joel en Ellie lijken groot te zijn in dit seizoen: Ellie zegt ook tegen Joel: ‘Je hebt het gezworen.’ We zien naast Pedro Pascal als Joel en Bella Ramsey als Ellie onder andere Jeffrey Wright als Isaac Dixon, Isabela Merced als Dina en Kaitlyn Dever als Abby. The Last of Us seizoen 2 verschijnt vanaf 13 april op streamingdienst HBO Max.

Ondertussen is het de vraag of we naast de serie die nu heel succesvol is nog meer van The Last of Us gaan zien. Vooral de gamereeks lijkt op losse schroeven te staan.