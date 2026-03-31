ThuisbatterijSamsungAITech in AsiaAutomotiveNetflixTechnologie
Alle channels
AdverterenVolg ons op Whatsapp
The End of Oak Street

The End of Oak Street klinkt heel anders dan hij is

Entertainment31 mrt , 15:41doorLaura Jenny
Menig horrorfilm begint met mensen die gaan verhuizen, en natuurlijk spookt het in huis. The End of Oak Street pakt het toch even anders aan: die film is wel een soort horrorfilm, maar het is ook een science fiction-film en: een dinosaurusfilm. Dat had je niet verwacht van een film die zo heet, toch?

The End of Oak Street

In de trailer van de film kun je zien wat je daar ongeveer van kunt verwachten, al laat regisseur David Robert Mitchell nog veel aan de verbeelding over. Wel zie je vast welke fantastische cast hij bij elkaar heeft verzameld, namelijk Ewan McGregor en Anne Hathaway. De officiële omschrijving van de film luidt: "Na een mysterieuze kosmische gebeurtenis die Oak Street uit de buitenwijk rukt en hun buurt naar een onbekende plek transporteert, ontdekt de familie Platt al snel dat hun overleving afhangt van hun onderlinge saamhorigheid terwijl ze door hun nu onherkenbare omgeving navigeren."
Deze film is vanaf 14 augustus in de bioscoop te zien.

Lees ook

The Rock heeft een heel oldschool look in de trailer van MoanaThe Rock heeft een heel oldschool look in de trailer van Moana
Shaun The Sheep: The Beast of Mossy Bottom gaat helemaal horrorShaun The Sheep: The Beast of Mossy Bottom gaat helemaal horror
Deze horrorfilm gaat volledig over de top en dat is precies de bedoelingDeze horrorfilm gaat volledig over de top en dat is precies de bedoeling
Oldboy

Deze vijf Zuid-Koreaanse films moet je gezien hebben

Entertainment
31 maart 2026
Lucky Luke Disneyplus

Lucky Luke is terug als live-action serie op Disney+

Entertainment
30 maart 2026
Detective_Hole_n_S1_E1_00_25_43_13_Ronald Plante_Netflix

Kijktip: Jo Nesbø's Detective Hole is nu te zien op Netflix

Entertainment
30 maart 2026
DisneylandParis_DisneyAdventureWorld_Opening Ceremony_Guest entering_4

Disney Adventure World officieel open: zo verliep het openingsweekend van World of Frozen

Entertainment
29 maart 2026

doorLaura Jenny

Deel dit bericht

Loading