Menig horrorfilm begint met mensen die gaan verhuizen, en natuurlijk spookt het in huis. The End of Oak Street pakt het toch even anders aan: die film is wel een soort horrorfilm, maar het is ook een science fiction-film en: een dinosaurusfilm
. Dat had je niet verwacht van een film die zo heet, toch?
In de trailer
van de film kun je zien wat je daar ongeveer van kunt verwachten, al laat regisseur David Robert Mitchell nog veel aan de verbeelding over. Wel zie je vast welke fantastische cast hij bij elkaar heeft verzameld, namelijk Ewan McGregor en Anne Hathaway
. De officiële omschrijving van de film luidt: "Na een mysterieuze kosmische gebeurtenis die Oak Street uit de buitenwijk rukt en hun buurt naar een onbekende plek transporteert, ontdekt de familie Platt al snel dat hun overleving afhangt van hun onderlinge saamhorigheid terwijl ze door hun nu onherkenbare omgeving navigeren."
Deze film is vanaf 14 augustus in de bioscoop te zien.