Met They Will Kill You verschijnt er eind maart een film die duidelijk niet kiest voor subtiliteit.

De nieuwe horror-actiecomedy draait om een jonge vrouw die terechtkomt in een gevaarlijke situatie waar ontsnappen allesbehalve vanzelfsprekend is. Wat volgt is een nacht vol geweld, spanning en een flinke dosis zwarte humor.

Het soort film dat je niet alleen spannend moet vinden, maar ook een beetje moet durven waarderen om hoe over de top het wordt.

Overleven in een sekte die niets aan het toeval overlaat

Het verhaal speelt zich af in de Virgil, het mysterieuze hoofdkwartier van een demonische sekte. Daar moet de hoofdpersoon zien te overleven terwijl ze langzaam beseft dat ze onderdeel is geworden van iets waar niemand zomaar uit wegkomt. De inzet is simpel: ontsnappen, of het volgende offer worden.

De film leunt daarbij niet alleen op spanning, maar vooral op actie en creatieve manieren om het verhaal vooruit te duwen.

Sterke cast met bekende namen

De film wordt gedragen door een opvallende cast.

Met onder anderen Zazie Beetz, Tom Felton en Patricia Arquette zit er genoeg ervaring en herkenbaarheid in de film.

Ook Heather Graham en Myha'La spelen een belangrijke rol, wat de film een interessante mix geeft van gevestigde namen en nieuw talent.

Geen standaard horrorfilm

Wat They Will Kill You probeert te doen, is duidelijk.

Geen pure horror, maar een mix van genres waarbij actie en humor net zo belangrijk zijn als spanning. Denk minder aan klassieke jumpscares en meer aan een film die zichzelf niet altijd even serieus neemt.

Dat kan goed uitpakken, maar vraagt ook om de juiste balans.

Vanaf eind maart in de bioscoop

De film draait vanaf 26 maart 2026 in de Nederlandse bioscopen.

Daarmee komt hij in een periode waarin horrorfilms het vaak goed doen, zeker als ze net iets anders proberen te zijn dan de standaard formule.

Conclusie: over de top of precies goed?

They Will Kill You lijkt in te zetten op spektakel, tempo en zwarte humor.

Of dat werkt, hangt af van hoe goed de film die balans weet vast te houden. Maar één ding is duidelijk: dit wordt geen subtiele horrorfilm.

