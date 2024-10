Deze Week Viral: de Iron Throne, Hathaway zegt sorry en gierige kat

Anne Hathaway zegt sorry voor vreselijk interview

Als je als journalist tegenover Hollywood-sterren komt te zitten, dan heb je het niet altijd makkelijk. De sterren hebben waarschijnlijk al 10 vraaggesprekken achter de kiezen waarin toch regelmatig dezelfde vraag wordt gesteld. Soms helpt het dan om origineel te zijn, maar daar had Anne Hathaway ten tijde van de film Les Miserables duidelijk geen zin in. Nu zegt ze sorry voor dat ongemakkelijke interview. Het was voor de journaliste destijds, in 2016, ook al niet makkelijk toen ze Blake Lively interviewde en dit gesprek bijna een reden vond om te stoppen met haar werk. Lively was zwanger in dat gesprek, maar geeft op een vraag erover het antwoord: jij gefeliciteerd met jouw buikje. Beetje gemeen, want Flaa is op dat moment niet zwanger. Sterker nog: ze kan geen kinderen krijgen. Lively bood nooit haar excuses aan, maar Hathaway wel. Ze stuurde Flaa een bericht waarin ze onder andere uitlegde dat er wat persoonlijke omstandigheden waren waardoor ze zo reageerde.

Belgische acrobaat springt over geparkeerde auto

We kennen allemaal die bloedstollende trend waarbij YouTubers over een rijdende auto springen, maar een acrobaat uit het Belgische Ronse verbaast juist door over een geparkeerde auto heen te springen. Wat een talent en beheersing! Bekijk het op Instagram.