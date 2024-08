Deze Week Viral: very demure, very mindful uitgelegd

Steek er nog eentje op

Schokkende beelden gingen deze week de wereld over over een fabriek waar iemand 10.000 vapes per dag test. Hoe? Gewoon, heel veel roken tegelijk. Het is shockerend om te zien en komt uit een docu die in januari werd gefilmd in Baoan, Shenzhen. Hier wordt ongeveer 80 procent van de vapes geproduceerd en iemand moet het testen. Iemand die waarschijnlijk niet lang in goede gezondheid zal leven.

A worker at a disposable vape factory can test up to 10,000 vapes a day.pic.twitter.com/VQ4UdtmzQ2 — Massimo (@Rainmaker1973) August 18, 2024

Super Mario 64 op de Game Boy Advance

Ontwikkelaar Joshua Barretto wil graag dat Super Mario 64 speelbaar is op de Game Boy Advance. Dat is het echter niet, maar dan doet ie het toch gewoon zelf? Indrukwekkend hoe deze man te werk gaat, want een gewone port maken van het spel is door de hardware van de GBA onmogelijk.

Otters stelen ons hart

Een hartverwarmende video om mee af te sluiten: deze zee-otter riep de hulp in van mensen om een reddingsactie te doen, maar het is niet wat je denkt. En: voor wat hoort wat is ook bij de ottergemeenschap een ding: we’re not crying, you are!