Deze Week Viral: walvis wint, Kamala is brat en Fluffy Coke

Deze week waren er Olympische Spelen én Comic Con, maar er was behalve die sportevenementen nog veel meer dat viral ging. Bekijk het hier.

Kamala is brat

Het is een brat summer, want Kamala Harris gaat ervoor in de presidentiële verkiezingen in Amerika. Het komt van de pop-artiest Charli XCX, die recent een album heeft uitgebracht dat Brat heet. Het klinkt niet zo vrolijk, maar het is dus wel heel positief bedoeld en betekent een vrouw die een beetje messy is, maar wel van een feestje houdt. Veel artiesten laten op subtiele wijze merken voor wie ze zijn: Jessica Alba danst hier een viral Tiktok-choreo op een nummer van het album:

Miss Kansas spreekt zich uit tegen misbruik met misbruiker in de zaal

Ook viral: een missverkiezing waar miss Kansas Alexis Smith hardop uitsprak dat iemand die haar had misbruikt in de zaal was en dat ze graag dit soort relaties wil stoppen. Erg moedig dat ze zich zo uitspreekt, juist in de glitter en glamour van missverkiezingen.

Walvis wint

De walvis mag zelf dan vooral een dieet hebben van plankton: deze elegante zeedieren zijn er blijkbaar geen fan van dat er wordt gevist. In New Hampshire in de Verenigde Staten sprong er een walvis op een vissersboot, waardoor de twee vissers te water raakten. De schippers zijn er goed vanaf gekomen, maar hadden eigenlijk niet op die plek moeten zijn. Gelukkig kwam de walvis, die aan het eten was, er ook zonder verwondingen vanaf.

There is a pissed off whale patrolling the waters of Portsmouth NH today. Head on swivel if you’re out there pic.twitter.com/xQPIHs8ZjN — Ryan Whitney (@ryanwhitney6) July 23, 2024

Fluffy Coke

Een week geen viral food-trend is een week niet geleefd. We zijn allang voorbij de Dubai-repen, die tegenwoordig zelfs bij de Jamin en in de supermarkt te vinden zijn: Fluffy Coke is het nieuwe ding. TikTok staat vol met viral video’s waarin mensen Cola Light mixen met Jet-Puffed of Fluff. Je smeert de rand van je glas vol, giet er Coca Cola Light in en je drankje is perfect. Pas wel op voor plakkende monden, dus gebruik een rietje.

Zwarte crossfiets

Na een festival je fiets terugvinden is meestal niet zo moeilijk, want veel mensen laten zich rijden. Dat geldt echter niet voor Zwarte Cross: het fietsenpark is zo groot, dat het al overweldigend is om naar te kijken als je er geen fiets hoeft te zoeken.

Pien Sanders pakt uit

Olympisch hockeyster Pien Sanders laat in een heel populaire YouTube-video zien wat voor kleding ze allemaal heeft van TeamNL: die kan goed voor de dag komen daar in Parijs.