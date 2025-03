The Electric State van de Russo-broers krijgt nieuwe trailer

“Ze trekt samen met Cosmo door het Amerikaanse zuidwesten en moet al snel schoorvoetend samenwerken met Keats, een goedkope smokkelaar, en zijn gevatte robothulpje Herman. Terwijl ze zich in de Exclusion Zone wagen, een ommuurde uithoek in de woestijn waar robots nu alleen bestaan, vinden Keats en Michelle een vreemde, kleurrijke groep nieuwe animatronic-bondgenoten – en komen ze erachter dat de krachten achter de verdwijning van Christopher sinisterder zijn dan ze ooit hadden verwacht.”

Grote plotveranderingen

Het interessante is dat de regisseurs ervoor hebben gekozen om grote plotveranderingen toe te passen, waardoor mensen die bekend zijn met het werk van Stalenhag ook niet weten hoe het verhaal precies verteld wordt. Het is ook wat minder duister en juist heel kleurrijk om te zien. We zien overigens naast Pratt en Brown ook nog Woody Norman, Ke Huy Quan, Stanley Tucci en Giancarlo Esposito in de film. Je hoort Alan Tudyk en Anthony Mackie, want die zijn in deze film de robots Cosmo en Herman. En zo zijn er veel bekende stemmen die robots zijn: Jenny Slate, Woody Harrelson en Brian Cox bijvoorbeeld.

Je hoeft niet meer zo lang op de film te wachten, want over 10 dagen kun je The Electric State op streamingdienst Netflix kijken.