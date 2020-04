Televisieserie Borgen komt naar Netflix met een vierde seizoen

Goed nieuws voor fans van Borgen want de Deense televisieserie over het boeiende leven van Birgitte Nyborg, een vrouwelijke premier gaat een vierde seizoen krijgen. Maar even terug in de tijd want lang niet iedereen zal deze serie bestaande uit drie seizoenen (van elk tien afleveringen) en uitgezonden in tussen 2010 en 2013 hebben gezien. Ergens in de boekenkast staan nog 3 DVD boxen. Geen Netflix of Videoland maar ouderwets voor de TV met een DVD speler. Het lijkt inmiddels een eeuw geleden. DVD’s zijn passé, net als de spelers. Vandaag hebben we immers andere middelen.



Toch zal de nieuwe serie opnieuw met Sidse Babett Knudsen in de rol van Birgitte Nyborg eerst op de Deense televisie verschijnen voordat hij internationaal via Netflix aan het grote publiek wordt getoond. Nyborg keert niet terug als premier maar is nu minister van Buitenlandse Zaken.