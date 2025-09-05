Superman krijgt een opvolger: verschijnt op 9 juli 2027

Regisseur James Gunn is nog niet klaar met Superman. Nadat de eerste Superman-film met David Corenswet enorm goed werd ontvangen, komt er nu een opvolger. We moeten er nog een jaar of twee op wachten, maar je kunt 9 juli 2027 alvast in je agenda zetten.

Superman-sequel

Gunn kondigde het heuglijke nieuws aan door een post op Instagram te zetten met daarop een illustratie gemaakt door Jim Lee. We zien hier Superman en Lex Luthor in zijn Warsuit. De Britse acteur Nicholas Hoult speelde een goede Luthor in de vorige film, dus het is geen straf om de Warm Bodies-acteur in de nieuwe Superman-film terug te zien.

Superman is een geliefde superheld: hij wordt gezien als de eerste echte superheld, al vinden veel mensen hem ook wat saai: hij heeft immers maar een ding waar hij echt niet tegen kan en dat is kryptonite. Toch heeft juist die wisselwerking tussen Superman en Clark Kent de journalist een tof effect, en heeft de beste man natuurlijk ook wel zoiets als emoties. Superman was toen zijn comics net verschenen in 1938 een soort baken van hoop en sterkte toen de echte wereld in zak en as zat: de Grote Depressie vond toen plaats in de Verenigde Staten. Het was een vrij eenvoudige comic, maar nu is hij inmiddels geevolueerd tot een veel volwassener Superman.

Corenswet en Gunn

Dat konden we ook zien aan de nieuwe film. Corenswet en Gunn hebben van Superman een film weten te maken met warmte, kwetsbaarheid en humor, waardoor de man van staal toch wat meer een mens werd. Daarnaast speelt Rachel Brosnahan er een geweldige Lois Lane bij en was er een goede wisselwerking gevonden tussen nostalgie en de moderne tijd. Misschien is het wel de beste Superman-film ooit: dus een sequel is zeer welkom. Al is onbekend wat Superman staat te wachten, behalve een ongetwijfeld weer bijzonder evil plan van Lex Luthor.