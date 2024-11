Streamingdienst HBO Max gaat accounts delen ook aanpakken

Dat is geen vreemde keuze: Netflix schrijft de komst van tientallen miljoenen nieuwe gebruikers toe aan zijn inspanningen om accountdelen tegen te gaan. Het zei dat 100 miljoen huishoudens wachtwoorden delen en door dat tegen te werken met extra fee’s die je moet betalen per maand voor die gedeelde accounts zijn ook vele mensen toch maar een eigen account begonnen. Veel extra inkomsten voor Netflix dus. Daar lonken andere streamingdiensten ook naar.

Accounts delen

Meer inkomsten betekent niet altijd alleen maar zakkenvullen: het betekent ook dat er meer duurdere series kunnen worden gemaakt, mochten de topmensen van zo’n streamingdienst daarvoor kiezen. Series die de streamingdienst weer meer de moeite maken, waardoor meer mensen weer een abonnement nemen: het cirkeltje is rond. Als het cirkeltje tenminste op die manier wordt toegepast.

HBO Max zou beginnen met het bestrijden van wachtwoord delen door wat communicatie naar mensen te sturen over deze optie. Vervolgens wil het in 2025 en 2026 verdergaan met het steeds meer dichtzetten van wachtwoord delen. Eerst mails, dan de optie om een extra persoon aan je account toe te voegen en te betalen. Volgens veel mensen is dit een nieuwe variant om een streamingdienst duurder te maken, zonder dat het een prijsverhoging is. Echter, het betekent zeker niet dat er geen prijsverhoging voor HBO Max aankomt. Er is dus weinig om voor te juichen als het gaat om de klanten van HBO Max, al hebben die nu met The Penguin wel een goede serie om op de streamingdienst te kijken (naast veel andere goede content die we bijvoorbeeld nog van HBO kennen). Zou het de fondsen vooral nodig hebben voor de Game of Thrones-film?