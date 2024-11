Er is een Game of Thrones-film in de maak bij Warner Bros

Het universum van schrijver George R.R. Martin blijft aantrekkelijk: nu blijkt Warner Bros niet alleen een veelheid aan series in de maak te hebben, maar ook een film. We hebben op de redactie wel eens een aflevering op het witte doek gezien en dat was al vrij tof, maar een hele film moet helemaal in de smaak vallen. Aangezien House of the Dragon heeft bewezen dat Game of Thrones ook na de serie Game of Thrones in staat is voor een hit te zorgen (zij het iets minder groot dan de ‘hoofdreeks’), is een film wel een spannende, nieuwe keuze.

George R.R. Martin

Vooral omdat er heel veel uit te putten is, uit dat universum dat de schrijver heeft bedacht. George R.R. Martin heeft meerdere boeken geschreven en voor films en series worden er soms zelfs hele nieuwe verhalen bij bedacht, vaak wel met toeziend oog van de auteur. Hoewel, soms betekent dat toeziend oog ook dat zijn vingers op zijn persoonlijke blog een heel relaas typen over hoe ontevreden hij over bepaalde aspecten is. Maar dat soort blogs wordt vaak ook wel snel weer offline gehaald.