Stranger Things geeft teken van leven met teaser

Netflix heeft een nieuwe teaser online geplaatst voor Stranger Things en daarin zien we helemaal niets aan beeld van het nieuwe en laatste seizoen, maar wel zien we woorden voorbij komen en de mededeling dat de serie in 2025 terugkomt.

The Vanishing Of…

“The Crawl, the Vanishing of, the Turnbow Trap, Sorcerer, Shock Jock, Escape from Camazotz, the Bridge and The Rightside Up. In de herfst van 1987, begint er een laatste avontuur.” Het lijken allemaal maar vreemde woorden, waarbij vooral bij The Vanishing of een interessant rood weggebliepte naam lijkt te staan. Wat het wel zal zijn? Het is in ieder geval een referentie aan de eerste aflevering, namelijk The Vanishing of Will Byers. Wie zal er nu weer verdwijnen?

In de serie is 6 november de dag waarop Will Byers in 1983 vermist raakte en daarom is dit een ideale dag voor meer informatie. De woorden zijn niet willekeurig: bepaald niet. Het zijn de namen van de afleveringen. Die van The Crawl was al bekend, maar de rest is nieuw. Mocht je de serie nog niet kijken, dan kan dat trouwens nog steeds prima hoor.