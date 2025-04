Star Wars Celebration 2025: Al het Star Wars-nieuws dat je moet weten

Het is Star Wars Celebration 2025 en dat vindt dit jaar plaats in Japan. Het is de conventie waar niet alleen alles wat over Star Wars gaat wordt besproken -en kan worden gekocht-, het is ook de plek waar Lucasfilm en Disney de ene na de andere aankondiging doen over de films, series en games die tot deze immens populaire franchise behoren. Eerder meldden we al dat Star Wars Zero Company is aangekondigd en dat Ryan Gosling te zien is in Star Wars: Starfighter, maar er is nog veel meer te melden.

Star Wars-icoon Hayden Christensen komt terug als Anakin Skywalker

Hayden Christensen was een lange tijd van de radar verdwenen, maar het is nu aangekondigd dat de Anakin-acteur in Ahsoka seizoen 2 te zien zal zijn. Hij speelt Anakin, maar in welke hoedanigheid precies is nog onduidelijk. In ieder geval is het fijn dat Ahsoka haar voormalig meester blijft zien. Althans, dat is tof voor de fans, hoe dat verder voor haar uitpakt is natuurlijk nog maar afwachten. Christensen noemde het in ieder geval een ‘droom om te mogen doen’.

Darth Maul krijgt zijn eigen serie

Misschien zijn mensen nog wel enthousiaster over dit nieuws: Darth Maul krijgt zijn eigen serie. Hij is bij veel mensen een geliefde schurk en het verbaast ons dan ook niet dat Disney meer over hem wil vertellen. We kennen hem uit Episode I: The Phantom Menace en hij was ook in de animatieseries van Star Wars te zien, maar nu krijgt hij zijn eigen serie Maul: Shadow Lord. Het verhaal speelt zich af tussen The Clone Wars en Star Wars Rebels. Een duistere periode voor Maul, die zijn macht en alles wat hij heeft opgebouwd kwijtraakt. De eerste afleveringen zijn te zien in 2026.