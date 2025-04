Star Wars Zero Company aangekondigd: een turn-based strategiegame

Tijdens de Star Wars Celebration in Japan heeft EA samen met Lucasfilm Games een nieuwe game onthuld: Star Wars Zero Company. De game verschijnt in 2026 en wordt ontwikkeld door Bit Reactor, in samenwerking met Respawn Entertainment. Het gaat om een singleplayer turn-based strategy game die zich afspeelt in de Clone Wars-periode.

Strategie in een sterrenstelsel hier ver vandaan

In Zero Company speel je als Hawks, een voormalig officier van de Galactic Republic. Je leidt een elitegroep van sluwe agenten. Deze groep bestaat uit huurlingen uit het hele universum. Ze zijn verschillend, maar moeten samenwerken om te overleven.

Hun missie? Onmogelijke obstakels overwinnen en een dreiging stoppen die het sterrenstelsel bedreigt. Daardoor wordt elk gevecht persoonlijk én belangrijk. Het verhaal is volledig nieuw en speelt zich af aan het einde van de Clone Wars. Ideaal voor fans van dat tijdperk.

Keuzes met impact, gameplay met diepgang

Volgens Greg Foertsch, CEO van Bit Reactor, draait alles om beleving én strategie: “Onze visie is een strategiegame met keuzes die gevolgen hebben. Tegelijk moet het ook filmisch en meeslepend zijn.”

De game biedt klassieke turn-based gevechten. Toch zijn ze modern: toegankelijk en strategisch tegelijk. Bovendien bouwen spelers hun eigen basis en verzamelen ze inlichtingen via een netwerk van informanten. Zo blijf je je vijand altijd één stap voor.

Daarnaast stel je je eigen squad samen. Je kiest uit Clone Troopers, droids en zelfs een Jedi. Elke agent heeft unieke vaardigheden, zodat je steeds nieuwe combinaties kunt uitproberen.